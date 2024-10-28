Кровавый террор: в одной из областей Украины россияне намеренно убивают людей на улицах и в квартирах

В Херсонской области россияне убили 6 человек, еще 15 ранили, среди них — 13-летний мальчик. Под вражеским огнем было 19 населённых пунктов. Разрушены шесть многоэтажек и 22 частных дома, объекты критической инфраструктуры, газопровод и транспорт, частные автомобили и сельскохозяйственная техника. А ближе к ночи оккупанты ударили из артиллерии по жилым кварталам Херсона.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Елены Ваниной.

В один из районов Херсона, который считается относительно безопасным, прилетает уже не впервые. За ночь жители насчитали здесь почти два десятка взрывов. Из артиллерии оккупанты попали в многоэтажку.

Последствия обстрела Херсона

"Мы убегали вниз с невесткой, на 1-м этаже, у меня ключи от первой квартиры, мы ночевали там", — говорит местная.

В своей квартире здесь погибла женщина. Есть погибшая и в другом доме. Выжить не было шансов.

"На 6-м этаже. Ее разорвало волной. Пятый заливали, здесь горело, шестой и седьмой", — рассказывает местный житель.

В одной из квартир, которую обстреляла российская армия, в Херсоне жила семья с двумя детьми. Когда стреляет артиллерия – тревога не раздается, у людей есть считанные минуты, чтобы среагировать.

Россияне уничтожили квартиру, где жила семья с 2 детьми

"Я, моя жена, двое маленьких детей, 2 года, 7 лет. Буквально за 2 секунды — и в коридор. Теща не успела выбежать", – говорит житель Херсона.

Горели 6-й и 7-й этажи, люди выбежали на улицу, спасатели прибыли быстро. После "прилетов" было 5 пожаров в разных районах города. Люди не могут оправиться от ужасной ночи. Без жилья и здоровья осталось много семей. У коммунальщиков и волонтеров большая очередь из тех, кому нужно забить окна и починить крыши.

Еще одна женщина погибла при обстреле Антоновки. По этому селу, а еще Никольскому и Понятовке россияне били КАБами. Есть раненые в Комышанах, Белозерке, Бериславе, Качкаровке. На выходных попали в почтовое отделение, прилетело в укрытие, где прятались люди — есть погибший и раненый. Тем временем оккупанты сами документируют свои преступления и кичатся ими в соцсетях.

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