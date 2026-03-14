Кровавый удар по Броварам: что говорят местные и мэр об атаке, убившей 3 человека

Удар по Броварам

Реклама

От ночной атаки врага пострадал город Бровары под Киевом. Повреждены многоэтажки, автомобили.

Детальнее об атаке рассказала корреспондентка ТСН Елена Лоскун.

Удар пришелся на один из густонаселенных районов города Бровары. Обломки «шахеда», который здесь неподалеку сбили, упали буквально в нескольких десятках метров от жилого дома, и если бы это случилось чуть ближе, то последствия были бы более масштабными, и многих жертв не избежать.

Реклама

Автомобили, припаркованные у дома, прошиты насквозь осколками.

«В два часа ночи начало, 20 минут бахнуло хорошо, а потом где-то минут через 20 взорвался здесь шахед. Как испугался? Услышал уже, грохнуло и посыпалось что-то, а то что пугаться, выглянул — все», — рассказал местный житель.

Городской голова Броваров Игорь Сапожко рассказал, что в результате удара по Броварам погибли три человека. Двое — в общежитии, третий на другой локации. Ранены 9 человек. Один из раненых в тяжелом состоянии.

«Вы знаете, (прилеты были на — Ред.) одной из локаций, где мы находимся — локации промышленной зоны, локации еще одного общежития, там, где, к сожалению, погибли два человека, потому что другой погиб в другой локации. И предприятия пострадали, в основном, это кровли, окна от взрывных волн», — сказал мэр.

Реклама

У входа в местную амбулаторию также выбиты почти все окна, и сейчас сотрудники приезжали на работу, чтобы посмотреть в общем, какое повреждение. Сотрудники говорят о том, что слава Богу, все оборудование целое, только пострадали окна.

Удар по Украине 14 марта: последние новости

Напомним, что Россия 14 марта нанесла новый массированный удар по Украине.

В Киевской области уже четверо погибших и 15 пострадавших. Три человека, как мы указывали выше, погибли в Броварах, четвертый человек — в Вышгородском районе. Наибольший удар пришелся на Бровары. Там люди просто выбегали из домов во время атаки.