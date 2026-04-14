ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
350
Время на прочтение
1 мин

Кровавый удар по Днепру: что происходит на месте теракта (видео)

Россияне атаковали Днепр баллистическими ракетами. Из-за теракта погибли 5 человек.

Автор публикации
Ольга Павловская
Атака на Днепр 14 апреля

Россияне 14 апреля нанесли ракетный удар по Днепру. По состоянию на сейчас известно о 5 погибших, еще много людей ранены.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Ольга Павловская.

Сейчас на месте теракта работают все службы, посторонних туда не пускают, а движение вокруг перекрыто.

Взрыв прогремел около полудня. В области в это время объявляли угрозу баллистики. После удара вспыхнул пожар. Огонь спасателям удалось потушить. Повреждена гражданская инфраструктура, а также кафе, магазин и авто. Жилой застройки рядом нет», — говорит корреспондент ТСН.

Последствия атаки на Днепр / © Национальная полиция Украины

Сначала власти сообщили о 4 погибших и 25 раненых, однако впоследствии стало известно о смерти еще одного пострадавшего — 40-летнего мужчины, который получил тяжелые травмы.

«Погибшие и раненые — это люди, которые проезжали или шли мимо. 21 человек госпитализирован. У них минно-взрывные поражения, осколочные ранения. переломы, рваные раны. Десять — в тяжелом состоянии. Сейчас продолжаются операции для спасения пострадавших. Медики пока воздерживаются от комментариев», — говорит корреспондент ТСН.

Напомним, во вторник, 14 апреля, в Днепре произошлимощные взрывы. Российская армия нанесла ракетный удар по объекту инфраструктуры в областном центре.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 15:00 ОНЛАЙН! НОВОСТИ УКРАИНЫ СЕГОДНЯ. ВТОРНИК, 14 АПРЕЛЯ

Дата публикации
Количество просмотров
350
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie