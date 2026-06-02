Кровавый удар по Киеву: много погибших, люди до сих пор под завалами, а среди раненых — дети (фото, видео)
В результате массированного обстрела столицы 2 июня зафиксировано попадание в восьми районах, где горят жилые дома, повреждена частная клиника, а улицы города затянуло густым дымом и частично перекрыли для транспорта.
Всю ночь и утром 2 июня Россия наносила удары по Киеву. По состоянию на утро в столице известно о пятерых погибших и более 60 пострадавших, из них трое детей 3, 11 и 17 лет.
По данным Главного управления ГСЧС в Киеве, в результате вражеских попаданий повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Подольском, Шевченковском, Оболонском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Печерском и Дарницком районах.
Зафиксировано разрушение в восьми районах
Подольский район: в результате попадания в 9-этажный жилой дом произошло частичное разрушение верхних этажей. Под завалами могут находиться люди.
Пока известно о пяти пострадавших. Спасательные работы продолжаются.
По другим адресам: произошло возгорание автомобилей на открытой местности, на территории одного из учебных заведений возник пожар в 4-этажном здании, а на территории коммунального предприятия горят автомобили и складское здание.
Оболонский район: возникло возгорание бытовки на территории строительства.
Шевченковский район: произошло частичное повреждение фасадной части и крыши жилой 9-этажки.
Дарницкий район: возникло возгорание на территории АЗС.
Соломенский район: произошло возгорание в одной из квартир на 16-м этаже жилой 20-этажки. На частной территории произошло возгорание частного жилого дома. Возгорание в 24-этажном жилом доме на уровне 9 этажа. Спасатели деблокировали одного мужчину.
Голосеевский район: произошло возгорание на территории одной из торговых площадок и разрушение 2 и 3 этажей здания. По другим адресам возгорание нескольких автомобилей, возгорание офисных помещений, возгорание МАФов и торговых зданий, а также возгорание и разрушение одного из бизнес-центров.
Святошинский район: в жилой 5-этажке произошло повреждение фасада и остекление окон. По другому адресу незначительные повреждения кровли жилой 9-этажки.
Печерский район: возникли незначительные повреждения территории незавершенного строительства.
«Взрыв, нас присыпало»
Одними из оказавшихся в эпицентре событий стала киевлянка Ольга и ее 6-летняя дочь Наталья. Женщина воспитывает ребенка сама, поскольку ее муж сейчас считается без вести пропавшим на российско-украинской войне.
Ольга вспоминает первые минуты после взрыва с ужасом. «Взрыв, нас присыпало, все затянуло дымом, нечем было дышать и ничего не было видно», — рассказала женщина.
Россия атаковала частное медицинское учреждение
В Киеве в результате российской атаки получило повреждения одно из частных медицинских учреждений. Здание потерпело серьезные разрушения, в том числе поврежденный фасад. На нем видны многочисленные светлые участки, свидетельствующие о попадании обломков. Их очень много, это значительные обломки, пробивающие металлический фасад. Ракета попала не непосредственно в здание, но даже на определенном расстоянии повлекла за собой существенные разрушения.
Спасатели продолжают ликвидировать последствия масштабных российских обстрелов.
Информация обновляется.
Киев после массированной атаки затянуло дымом
Город затянул густым дымом после атаки РФ. Появились кадры из разных районов города. Улицы столицы перекрывают на маршрутах и фиксируют изменения.
Улицы перекрывают
Внимание водителям: в Киеве временно перекрыто движение на ряде улиц из-за последствий атаки, сообщает полиция.
Ограничения действуют на следующих участках:
ул. Карпатской Сечи — от ул. Сумской до ул. Василия Жуковского;
пров. Ахтырский — от ул. Михаила Максимовича на ул. Холодноярской;
ул. Набережно-Крещатицкая от ул. Нижний Вал до ул. Туровской;
ул. Верховинная — от ул. Святошинской до ул. Анатолия Петрицкого;
ул. Гарета Джонса — от ул. Дорогожицкой до ул. Деревлянской;
ул. Дегтяревская — от пер. Старожитомирского до ул. Зоологическая;
ул. Зоологическая — от просп. Берестейского до ул. Дегтяревской.
Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездок и по возможности выбирать альтернативные маршруты.
В Киеве ряд маршрутов изменил работу
После вражеских обстрелов в Киеве изменена работа ряда маршрутов общественного транспорта.
Из-за повреждения контактной сети и ограничения движения на отдельных участках часть маршрутов временно курсирует по измененным схемам.
В настоящее время задерживается движение троллейбусов №29, 30, 31 и трамваев №14, 15, 22, 25.
Для обеспечения перевозок на маршрутах трамваев №14 и №15 запущен временный автобусный маршрут №14-Т, соединяющий проспект Отрадный с Дегтяревским путепроводом.
Троллейбусы №29, 30 и 31 курсируют от площади Дарницкой и улицы Милославской до станции метро Минская.
Автобус №9 временно направляется в Дегтяревский путепровод.
Также изменено движение автобусов №28 и №53. Маршрут №28 проходит по улицам Альпийской и Демеевской, а также по проспекту Валерия Лобановского, после чего продолжает движение по привычной схеме. Автобус №53 курсирует через улицу Межигорскую, дальше — по собственному маршруту.
В Киевпасстрансе отмечают, что работа общественного транспорта корректируется в соответствии с оперативной ситуацией. Пассажирам рекомендуют следить за актуальными изменениями движения на официальных ресурсах перевозчика.
Летели «Цирконы», «Калибры» и «Шахеды»
Ночью 2 июня армия Российской Федерации нанесла комбинированный удар по Украине. Россияне применили 729 средств воздушного нападения: 73 ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также 656 БпЛА разных типов. Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
«В ночь на 2 июня противник нанес массированный комбинированный удар с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования различных типов. Основное направление удара — Киев. Также атакованы Днепр, Харьков, Запорожье, Полтавщина и другие регионы», — подчеркнули военные.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 642 цели — 40 ракет и 602 беспилотника разных типов:
11 баллистических ракет «Искандер-М»;
26 крылатых ракет Х-101;
три крылатых ракеты «Калибр»;
602 беспилотника разных типов.