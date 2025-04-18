Кровавый удар по Кривому Рогу 4 апреля: как спасали пострадавших в больнице, эксклюзивные детали

Российская армия 4 апреля нанесла ракетный удар по городу Кривой Рог / © Associated Press

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4 апреля Кривой Рог дважды потерпел удар со стороны российских войск. Сначала по городу была выпущена баллистическая ракета «Искандер», а позже атаковали дроны. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще 68 получили ранения. С 7 по 9 апреля в Кривом Роге был объявлен трехдневный траур.

В эфире «Спецефіру Сніданку з 1+1 з Кривого Рогу» медицинский директор по хирургической помощи рассказал, хватало ли врачей в день атаки и как оказывали помощь пострадавшим.

«К нам сюда, в больницу, в тот день съехались все. 500 человек оказали помощь пострадавшим. Это было 42 человека, из них двое детей, погибших сразу. Двух детей мы отправили в детские областные больницы. Один взрослый мужчина погиб», — вспомнил Сергей Аксеньев.

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По его словам, помощь всем была оказана в полном объеме, крови также было достаточно.

Однако вчера умер парень — у него были тяжелые травмы.

Аксеньев также рассказал, что приехал профессор, который сделал уникальную операцию женщине. Есть надежда, что она будет жить.

«Да, это профессор Асланян Сергей Арминакович, с которыми мы уже давно сотрудничаем. Помог провести инновационную этапную операцию женщине, в настоящее время жизни женщины угрозы нет», — сказал он.

В каком состоянии пострадавшие люди после атаки

Семь человек, находящихся в больнице, в состоянии средней тяжести

Отдельно врач отметил, что работать в таких условиях очень нелегко.

«Это очень нелегко. Ну, вообще, вы знаете, что врачи — это психологи, по профессии своей. Когда я общался с родственниками двух погибших детишек — трудно что-то говорить, да. Вообще летальность нашей клиники среди пострадавших от российской агрессии 1%. Это очень низкая летальность. Когда к нам главный хирург армии приезжал, он был удивлен. То есть все, кого сюда довозят, практически спасаем», — поделился он.

Сколько вообще прошло пациентов через больницу

«Кадровый ресурс у нас поврежден, но коллектив очень крепкий. Выживаем и оказываем помощь в полном объеме. С начала войны 41 тысяча примерно прошла через больницу. Из них 25 тысяч были амбулаторные, последние 15 тысяч были госпитализированы. Это примерно столько, сколько через год проходит через нас пациентов в мирное время», — добавил он.

Напомним, 4 апреля российские войска ударили по жилому микрорайону Кривого Рога кассетной баллистической ракетой. Среди погибших 9 детей: в ООН заявили, что Россия одним ударом убила самое большое количество детей с начала полномасштабного вторжения.