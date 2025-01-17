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Кровавый удар по Кривому Рогу: россияне убили 20-летнего студента и его бабушку (фото, видео)

Кровавый удар по Кривому Рогу: россияне убили 20-летнего студента и его бабушку (фото, видео)

Ракетный удар по Кривому Рогу.

Россияне ракетами атаковали Кривой Рог. На месте удара погибли четыре человека.

Россияне сегодня баллистикой атаковали Кривой Рог на Днепропетровщине. Попали по учебному заведению - детям приходилось прыгать из окон, чтобы выбраться. Пострадали и дома рядом - именно возле них обломки убили и ранили людей. 

Об этом с места происшествия рассказала корреспондент ТСН Ольга Павловская. 

"Разбитое учебное заведение, частично обрушенные этажи. На часах было в половине первого, когда российская ракета вогналась в корпус учебного заведения. Взрыв прогремел через считанные минуты после объявления тревоги. Еще через некоторое время - второй прилет. В укрытие успели добраться не все. Часть учеников выпрыгивали из искореженного помещения через окна", - рассказывает Ольга Павловская. 

Последствия ракетного удара по Кривому Рогу / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Последствия ракетного удара по Кривому Рогу / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Второй удар оккупанты нанесли рядом с жилыми домами. Обломками убило женщину, которая сидела в машине неподалеку. Это жена переселенца, отца троих детей Игоря. Свою первую жену он похоронил в Херсоне. Выехал в Кривой Рог - во второй раз женился. И снова остался вдовцом.

"Я уклонился. А в жену попало два осколка в грудь, пока скорая доехала, она умерла", - говорит мужчина. 

Трагедия произошла в день рождения его старшего сына.

"Мы только что скупались, ребенку стол готовить. Заезжали во двор", - говорит Игорь. 

Игорь рассказал о гибели его жены / ©
Игорь рассказал о гибели его жены

Во время сегодняшних российский атак погибли четыре человека. Среди них - 20-летний студент и его бабушка. Они как раз были рядом с домом в момент прилета. 

"Мы в "Эпицентре" были, когда первая ракета пришла, когда двигались к взрыву - прилетела вторая ракета, которая попала в жилой дом, у нас там есть уже погибшие. Три человека у подъезда и один в машине", - говорит волонтер Виктор Мирона. 

Виктор с командой волонтеров приехали помогать пострадавшим и разбирать завалы. Говорит раненые лежали прямо посреди улицы.

Жители пострадавших домов и сотрудники учебного заведения, оказавшиеся в эпицентре взрывов, вспоминают - времени спрятаться не было.

По крайней мере трое пострадавших в тяжелом состоянии. Самая тяжелая из них - 22-летняя девушка.

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Напомним, в результате атаки на Кривой Рог четыре человека погибли, а девять – пострадали. Из них пять госпитализированы, остальные врачи оказали помощь на месте.

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