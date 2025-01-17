Кровавый удар по Кривому Рогу: россияне убили 20-летнего студента и его бабушку (фото, видео)

Россияне ракетами атаковали Кривой Рог. На месте удара погибли четыре человека.
Россияне сегодня баллистикой атаковали Кривой Рог на Днепропетровщине. Попали по учебному заведению - детям приходилось прыгать из окон, чтобы выбраться. Пострадали и дома рядом - именно возле них обломки убили и ранили людей.
Об этом с места происшествия рассказала корреспондент ТСН Ольга Павловская.
"Разбитое учебное заведение, частично обрушенные этажи. На часах было в половине первого, когда российская ракета вогналась в корпус учебного заведения. Взрыв прогремел через считанные минуты после объявления тревоги. Еще через некоторое время - второй прилет. В укрытие успели добраться не все. Часть учеников выпрыгивали из искореженного помещения через окна", - рассказывает Ольга Павловская.
Второй удар оккупанты нанесли рядом с жилыми домами. Обломками убило женщину, которая сидела в машине неподалеку. Это жена переселенца, отца троих детей Игоря. Свою первую жену он похоронил в Херсоне. Выехал в Кривой Рог - во второй раз женился. И снова остался вдовцом.
"Я уклонился. А в жену попало два осколка в грудь, пока скорая доехала, она умерла", - говорит мужчина.
Трагедия произошла в день рождения его старшего сына.
"Мы только что скупались, ребенку стол готовить. Заезжали во двор", - говорит Игорь.
Во время сегодняшних российский атак погибли четыре человека. Среди них - 20-летний студент и его бабушка. Они как раз были рядом с домом в момент прилета.
"Мы в "Эпицентре" были, когда первая ракета пришла, когда двигались к взрыву - прилетела вторая ракета, которая попала в жилой дом, у нас там есть уже погибшие. Три человека у подъезда и один в машине", - говорит волонтер Виктор Мирона.
Виктор с командой волонтеров приехали помогать пострадавшим и разбирать завалы. Говорит раненые лежали прямо посреди улицы.
Жители пострадавших домов и сотрудники учебного заведения, оказавшиеся в эпицентре взрывов, вспоминают - времени спрятаться не было.
По крайней мере трое пострадавших в тяжелом состоянии. Самая тяжелая из них - 22-летняя девушка.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НАЖИВО ТСН 1+1 НОВОСТИ НА ВЕЧЕР 17 ЯНВАРЯ — ПЯТНИЦА
Напомним, в результате атаки на Кривой Рог четыре человека погибли, а девять – пострадали. Из них пять госпитализированы, остальные врачи оказали помощь на месте.
Читайте также:
- Страшный удар баллистики в Кривом Роге: все, что известно о последствиях российской атаки
- Россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу: количество погибших растет
- Зеленский отреагировал на ракетный удар по своему родному городу Кривой Рог