Кровавый удар по многоэтажке в Сумах: очевидцы рассказали, как пережили ракетный обстрел

Российские террористы ударили ракетой по многоэтажке в Сумах. По состоянию на данный момент, известно об 11 погибших из-за российского теракта.

Об этом с места происшествия рассказала корреспондентка ТСН Оксана Солодовник.

оккупанты запустили две ракеты по жилому сектору в Сумах. Это были ракеты "Искандер-М".

"Сам дом к счастью не обрушился. Впрочем, есть большое количество погибших и пострадавших от обломков и битого стекла. По последним данным погибли 11 человек, среди которых двое детей — 9-летний мальчик и 14-летняя девочка. Они из разных семей. взрослых — погибли 5 женщин и 4 мужчины. На утро увеличилось и количество пострадавших — за медицинской помощью обратились 89 человек", — говорит корреспондентка ТСН.

Россияне обстреляли многоэтажку

Вот что потерпевшие рассказали ТСН:

Мы сразу и не поняли что произошло, но ужасный взрыв был просто. Машины горят, боялись выходить, ждали, пока спасатели придут", — говорят пострадавшие.

"Только ключи брать – меня отбрасывает на три метра, ничего не понимал. Из гаража письма – один возле меня, один на машину. Как спасло я не знаю. Если бы пошел в гараж – уже не было бы", — говорит житель Сум.

"Прибыли сюда – там горели четыре автомобиля, все повреждено. Здесь работали сразу 50 спасателей. Одни ликвидировали пожар, другие обходили жилье, удалось эвакуировать 400 человек, когда заходили в дома видели, что тела людей пробиты осколками, даже на улице были тела", — говорит спикер ГСЧС в Сумской области Олег Стрелка.

Относительно разрушений – известно о поврежденных более десятка многоэтажек, там выбиты окна, вылетели рамы, двери. По предварительным подсчетам – разбиты 2000 окон. Сгорели и изуродованы 14 припаркованных под домом автомобилей. Также повреждены 2 учебных заведения и теплопункт. В домах нет света и тепла. Сейчас на месте работают коммунальщики, энергетики, спасатели, разбирают завалы и пытаются восстановить подачу света и тепла. Развернутый "пункт незламности".

Последствия обстрела Сум

"В полночь россияне нанесли еще один ракетный удар "Искандером" по объекту энергетики, после которого на месте исчез свет. На утро введены графики аварийных отключений. В настоящее время спасатели демонтируют аварийные строительные конструкции и закрывают поврежденные окна", — говорит заместитель городского головы Сум Станислав Поляков.

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Напомним, вечером в воскресенье, 17 ноября, российские кафиры попали в многоэтажку в городе Сумы.

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