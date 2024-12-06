Кровавый удар по Запорожью в День святого Николая: куда попали россияне и что известно о погибших

Российские террористы сегодня, 6 декабря, на День святого Николая, нанесли кровавые удары по гражданским в Запорожье. Известно о 9 погибших и 17 раненых.

Об этом с места происшествия рассказала корреспондентка ТСН Кира Овес.

Оккупанты атаковали улицу в сплошном районе Запорожья, где всегда много людей, особенно вечером, поскольку они возвращаются с работы.

"Возросло количество раненых, их сейчас 17. Также известно, что 9 человек погибли. Среди пострадавших двое детей в возрасте 4 и 11 лет. После вражеского попадания на место сразу отправились спасатели и скорые. Они эвакуировали пострадавших. Враг цинично полицейский именно по гражданским в праздничный день, когда люди возвращались домой с работы. В сгоревших автомобилях были люди. Разрушено СТО, частный дом. Повреждены дома рядом. Это очень оживленная улица в спальном районе города. Здесь всегда много людей, особенно возле стрит-фудов", - сказала Кира Овес с места происшествия.

Последствия обстрела Запорожья

Напомним, в пятницу, 6 декабря, российская террористическая армия нанесла удар по Запорожской области, попав в станцию техобслуживания автотранспорта

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НАЖИВО СПЕЦЕФИР ТСН 1+1 НОВОСТИ ЗА ВЕЧЕР 6 ДЕКАБРЯ — ПЯТНИЦА