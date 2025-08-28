Кровавый удар Путина по Киеву: почему баллистика стала "невидимкой" и чего ждать до 1 сентября

Ракетный удар по Киеву 28 августа

Реклама

Россия снова совершила комбинированный ракетный удар по Киеву. Последствия ужасающие — попадание и падение обломков зафиксировано в нескольких районах столицы. В Дарницком, Голосеевском и Днепровском районах развернуты штабы по ликвидации последствий воздушного удара.

Российская ракета практически уничтожила пятиэтажный жилой дом в Дарницком районе. Россия убила 21 киевлянина (поисковые работы продолжаются), среди которых четверо детей. Десятки человек получили ранения. 29 августа в Киеве объявлен Днем траура. Путин еще раз продемонстрировал, как он стремится к «окончению войны».

РФ выжидала, пока разъедутся гости

По словам военного эксперта, генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, нанесение воздушного удара по Киеву было вполне ожидаемым. Это произошло, как только в столице закончились официальные дипломатические мероприятия с участием иностранных гостей, в частности специального представителя президента США генерала Кита Келлога.

Реклама

«Было ожидаемо, что Путин использует все для того, чтобы нанести ракетный удар по Киеву. И, к сожалению, это произошло. На мой взгляд, на это влияют стратегические обстоятельства, складывающиеся на этом этапе войны, а именно попытки военно-политического руководства сторон, а также глобального мира, влиять на переговорный процесс по соглашению о перемирии», — рассказал ТСН.ua Игорь Романенко.

Какую цель преследует диктатор?

Путин в очередной раз погрузил руки по локоть в кровь, чувствуя полную безнаказанность. Он стремится оказать влияние террором и морально-психологическим давлением на киевлян.

По мнению Игоря Романенко, российский диктатор делает это, используя имеющийся у него инструментарий. После встречи с Трампом на Аляске Путин выдержал паузу, не нанося ударов по Киеву, но не потому, что изменил свое отношение к украинцам — там только ненависть. Он просто не желал усугублять отношения с американцами и другими лидерами европейских государств, которые присутствовали в Киеве на праздновании Дня Независимости.

«Цель у Путина одна — тормозить процессы по прекращению боевых действий и подготовке соответствующего соглашения. И как только появляется возможность, Путин стремится оказывать давление на военно-политическое руководство Украины. А для этого у него есть старое и проверенное средство воздействия — нанесение массированного воздушного удара по Киеву. На этот раз, кроме столицы, удар был нанесен по элементам логистики. И не только по железной дороге, но и по объектам, по которым проходят поставки помощи от наших союзников», — отмечает эксперт.

Реклама

Баллистику запустили по другим маршрутам

Генерал-лейтенант подчеркивает, что комбинированный удар был нанесен по Киеву с привлечением всего имеющегося в наличии инструментария: ударные и реактивные дроны, разведывательные дроны, дроны-имитаторы, а также широкий спектр ракет.

«Акцент этой атаки, на мой взгляд, был сделан на аэробалистические („Кинжал“) и баллистические („Искандер“) ракеты. Россияне применили изменения в маршрутах полета ракет, то есть запустили так, чтобы они стелились над землей. Именно поэтому во время атаки появилась информация, что они „слабо фиксируются“. Это значит, что ракету было тяжело сопровождать или это происходило с помехами, что затрудняет их уничтожение обслугой ЗРК Patriot, которых у нас и так немного», — объясняет Романенко.

Снова «звездный удар»

Кроме того, россияне использовали крылатые ракеты из самолетов стратегической авиации. В комбинации с многочисленными ударными дронами враг спланировал маршруты так, чтобы выполнить «звездный удар» — когда средства воздушного нападения с разных сторон одновременно атакуют цель. Это значительно усложняет работу подразделений ПВО.

«На Киев ракеты и дроны заходили с разных сторон и одновременно. Это самый сложный момент для работы персонала систем противовоздушной и противоракетной обороны. А для врага, к сожалению, это повышает эффективность нанесения воздушных ударов», — отмечает эксперт.

Реклама

Когда ждать следующего удара?

По словам Игоря Романенко, во время паузы в обстрелах Россия накапливала средства нападения. Потому новые удары возможны уже в ближайшие дни.

«По предыдущему опыту видим: если есть пауза с обстрелами на 3 суток, это означает, что россияне готовятся к следующему удару. До этого была значительно большая пауза, поэтому думаю, что россияне накопили средств на 2-3 воздушных удара. Один уже состоялся, поэтому следующий может произойти в ближайшие дни», — отмечает Романенко.

Эксперт добавил, что с 1 по 3 сентября российский диктатор будет находиться с визитом в Китае. Возможно, во время визита Путин не отважится на новую атаку, поскольку захочет показать себя «миротворцем» перед лидером Китая. Поэтому он может использовать такую возможность до этого.

Что скажет Трамп?

По мнению эксперта, не стоит ожидать бурной реакции от Дональда Трампа на удар РФ по Киеву. Вряд ли президент США будет стучать кулаком по столу и ругать Путина.

Реклама

«Если реакция и будет, то только формальная. И нам беспллезной. Есть только два момента, которые для нас имеют существенное значение. Первое — это интенсификация со стороны США по поставке военной техники и боеприпасов. Второе — это немедленное включение мощных санкций против РФ. Не очередное откладывание их на две-три недели, как это уже было, а по факту нанесения удара по Киеву. Но я думаю, что Трамп в очередной раз использует какой-то пропагандистский лозунг, что-то вроде того, что ему бы не хотелось, чтобы погибали люди, а он за мир и во всем виноват Байден. То есть будет говорить все что угодно, но не о двух вышеназванных позициях, которые бы заставили Путина перейти к настоящим переговорам об остановке боевых действий», — заключает Игорь Романенко.