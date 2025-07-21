"Кровавый замысел": Жданов объяснил, что запланировал Путин в Украине с периодичностью в 2-3 дня

Олег Жданов / © ТСН

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Армия РФ нанесла очередной массированный удар по Украине в ночь на 21 июля. Под основным ударом оказались Киев, Харьков и Ивано-Франковск. Россия выпустила 450 средств воздушного нападения: ударные дроны, аэробалистические ракеты «Кинжал», крылатые «Искандер-К», «Калибр» и «Х-101».

Чем была особенна эта атака, сколько ракет и «Шахедов» удалось сбить и сколько времени нужно РФ, чтобы подготовиться к следующей массированной атаке — об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Когда Россия может нанести следующий массированный удар по Украине

Для накопления средств для массированного комбинированного удара по Украине в Российской Федерации нужно 2-3 дня — не больше, говорит Олег Жданов.

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«Они увеличили объем выпуска „Гераний“. В среднем в месяц они сейчас наращивают примерно на 10-15% количество „Гераний“, которые они собирают в месяц. И сегодня, если мы еще там в июне мы говорили, что там где-то 170-173 дрона они собирают в месяц. Причем это не только „Герани“, это и „обманки“, и „Гербера“. Сегодня мы говорим, что в июле они уже собирают где-то 230 дронов в сутки. За двое суток — 460 дронов. И на третьи сутки можно еще добавлять 230 и производить массированный обстрел нашей страны», — объясняет эксперт.

Россия сможет производить до 500 дронов в сутки

Он добавляет: если учитывать темпы, то в декабре 2025 года армия РФ может выйти на количество 400-500 дронов в сутки. Однако Олег Жданов успокаивает:

«Здесь не надо сразу падать в обморок, потому что здесь много факторов. Во-первых, мощности самой русской Федерации. Они хоть и наращивают, но у них проблемы с рабочей силой, с комплектующими, выпускаемыми из самой РФ. Там же дрон — это китайско-российская сборка. Да и гарантированные поставки со стороны Китая. Стабильные гарантированные поставки с таким же наращиванием параллельным, как и в Российской Федерации. Вот тогда, да, они будут соблюдать такие цифры», — говорит Олег Жданов.

Однако на сегодняшний день мы констатируем факт, что промежуток между массированными ударами становится меньше — и причем раза в два, отметил эксперт.

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«Если мы раньше говорили, что раз в неделю они могут нас обстреливать, сегодня, я так понимаю, это им позволяет два раза в неделю проводить такие массированные удары», — говорит Олег Жданов.

Ракетный удар по Украине 21 июля: в чем особенность

Олег Жданов говорит, что увидел особенность удара по Украине в ночь на 21 июля в том, что РФ за счет численности дронов концентрирует их плотность на отдельных объектах.

«А мы до сих пор размышляем, что нам делать с мобильными огневыми группами. Потому что это нужно делать в срочном, в пожарном порядке. А мы ищем способы, решения, не знаю… По закупкам я не видел тендеров, чтобы там срочно закупали прицелы радиолокационные или тепловизорные, чтобы закупали или снимали там с хранением, где оно еще есть, ЗУ-23-2 или еще что-то мощное», — считает эксперт.

Дело в том, что дроны маневрируют, поднимаются на высоту, делают горку и пикируют на цель, как крылатые ракеты, объясняет Олег Жданов.

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«С баллистическими нельзя сравнить, потому что там скорость почти гиперзвуковая, когда она заходит на цель. А здесь, как крылатая, пикирование под острым углом, а когда он делает горку, он поднимается на 4 и больше, до 5 км может. После 2 км его ни один пулемет уже не достает. А когда он пикирует, то перед целью, когда он входит в зону поражения пулемета, там скорость такова, что в него попасть просто нереально», — говорит эксперт.

Еще одна проблема, по его словам, в том, что мы не можем оценить, в каком темпе и как быстро идет организация системы управления средствами противовоздушной обороны в масштабах страны.

«Когда мы получим единую систему по всей стране, которую мы начали собирать и формировать еще в 2023 году, когда она будет работать, чтобы была единая система выявления и оповещения, и распределения целой между средствами ПВО, которые хотя бы на сегодняшний день в строю? А так, с большим количеством дронов мы будем с вами просто статистически констатировать, что будет увеличиваться количество прямых попаданий в тот или иной объект», — считает Олег Жданов.

Этой ночью произошла самая масштабная атака на Ивано-Франковск. Военный эксперт объясняет: таким образом российская армия «охотится» на украинские аэродромы.

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«Если вы посмотрите на статистику хотя бы за месяц, то они выборочно берут наши авиабазы. И каждый массированный налет, какая-то авиабаза подвержена массированному удару, как сегодня Ивано-Франковск. постоянно одну из авиационных баз наших накрывают. Видимо, надеются поймать там наши самолеты, особенно западные. Авиацию они нашу постоянно пытаются поймать на аэродромах для того, чтобы ее уничтожить», — говорит Олег Жданов.

Какова эффективность украинского ПВО

В ночь на 21 июля армия РФ атаковала 450 средствами воздушного нападения. По предварительным данным, противовоздушная оборона сбила 224 из них. Еще 203 дрона-имитатора не достигли целей — были локационно потеряны, вероятно подавлены РЭБ. Было зафиксировано попадание 23 ударных БПЛА, а также падение сбитых.

Олег Жданов говорит, что украинская ПВО хорошо борется с крылатыми ракетами, в отличие от дронов:

«У нас есть силы и средства, потому что мы не тратим противоракеты на дроны. И это позволяет нам на сегодняшний день фактически до 90% сбивать крылатых ракет. Наши IRIS-T, NASAMS комплексы чисто по ракетам работают. Только на критических объектах, насколько я понимаю, им разрешают открывать огонь по „Шахедам“. Чтобы не тратить и так мало ракет. Ну и там, где объекты прикрыты соответствующими комплексами типа Patriot, то там мы и с баллистикой можем справляться, что и показал сегодняшний обстрел. Там, где они ударили по зонам, прикрытыми соответствующими комплексами, там крылатые ракеты и баллистические все сбили. Ну, а „Шахеды“ — гурьбой, как говорят, и отца легче бить. Вот они нас и побили».

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