Кровоизлияние в глаза и синяки на лице: на Житомирщине отчим кулаками избил 7-летнюю падчерицу

Кровоизлияние в глаза и синяки на лице: на Житомирщине отчим кулаками избил 7-летнюю падчерицу

Мужчина свою вину признал.

В с. Лесная Слободка Бердичевского района Житомирской области отчим жестоко избил 7-летнюю падчерицу. Мужчина набросился на ребенка из-за того, что ему не понравилось, что девочка говорит.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на приговор Бердичевского райсуда Житомирской области.

По данным следствия, мужчина с 7-летним ребёнком 22 октября был в поле. Подозреваемому не понравилось, что говорит ребенок, и он набросился на него. Отчим дважды ударил девочку кулаком в голову и один раз в ногу. У пострадавшей диагностировали кровоподтеки на лице, кровоизлияние в белковой оболочке правого глаза, синяк на правой голени. Медики отнесли травмы в категорию легких телесных повреждений.

Подозреваемый на суд не пришел, однако его адвокат передал заявление, согласно которому мужчина признал свою вину.

Бердичевский районный суд установил, что отчим не в первый раз бьет людей. За насилие он был уже осужден ранее. Он должен был уплатить 850 грн. штрафа.

За насилие суд назначил мужчине 150 часов общественных работ.

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