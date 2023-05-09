Круче альпинистов: спасатели показали, как приходится снимать людей с самой известной скалы Буковины

Спасатели смоделировали ситуацию, которую не раз видели здесь на вызовах.

На одной из самых известных в Буковине скал провели обучение горные спасатели. Работали на высоте более четырех десятков метров и в условиях, максимально приближенных к реальным, говорится в ТСН.

Скала «Соколиный глаз» – одна из самых известных на Буковине – привлекает экстремалов, ведь имеет более 40 метров высоты. Спасатели моделируют ситуацию, которую не раз видели здесь на вызовах - по легенде турист упал со скалы, травмировался и нуждается в немедленной помощи.

Спасатели всегда работают в команде. От их слаженности зависит успех операции, объясняет руководитель поискового отделения. Сверху работает команда не менее 6 человек. Стоят на грузовой веревке, так же минимум два человека на страховочной веревке”, — рассказывают спасатели.

Едва ли не самый сложный этап – спустить спасенного человека вниз, где дежурит врач спасательной бригады. Обычно после падения бывают вывихи и переломы, поэтому — основная задача — надежно зафиксировать поврежденные места.

Новая задача – помочь человеку, который застрял во время спуска на скале. “Не рассчитывают свои силы. Поднимаясь на скалу, на высоту они поднялись, уже вниз спускаться всегда тяжелее – не хватает того же снаряжения и они ждут там уже нас”, — рассказывают спасатели.

Таких ситуаций можно не допускать, говорят спасатели, если соблюдать правила. Предупреждать их о намерении покорить вершины, не ходить в горы в одиночку и иметь соответствующее снаряжение.

Эта команда спасателей – единственная, которая работает в горных районах, поэтому тренируется ежемесячно, чтобы отточить навыки для спасения жизней.

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