Круг в небе Украины на первом самолете F-16 пообещали совершить матери погибшего пилота на позывной "Джус"

Мать погибшего на Житомирщине пилота Андрея Пильщикова на позывной "Джус" во время похорон сына в Киеве обратилась к командующему Воздушными силами Вооруженных сил Николаю Олещуку с просьбой взять ее в первый самолет F-16, чтобы совершить круг в небе Украины.

Олещук пообещал ей это сделать, передает корреспондент сайта ТСН.ua.

"Я в первом самолете сделаю круг?" – спросила мама погибшего пилота Лилия.

"Безусловно", – ответил командующий воздушными силами ВСУ.

Мать погибшего пилота Лилия и командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук / Фото: ТСН.ua

Напомним, в Киеве в Патриаршем соборе Воскресения Христова 29 августа простились с одним из погибших на Житомирщине пилотов – Андреем Пильщиковым. На церемонию приехали друзья, коллеги и родные Андрея. Всего около 300 человек.

Прощание с погибшим пилотом / Фото: ТСН.ua

25 августа в небе Житомирщины произошла авиакатастрофа, в которой погибли три боевых пилота 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр Воздушных Сил ВС Украины". Во время полномасштабной войны они были задействованы в выполнении воздушных операций по защите Украины, в частности, тактических задач на Восточном и Запорожском направлениях.

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