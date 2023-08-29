Круг в небе Украины на первом самолете F-16 пообещали совершить матери погибшего пилота на позывной "Джус"

Мать обратилась к командующему воздушными силами во время похорон сына.
Мать погибшего на Житомирщине пилота Андрея Пильщикова на позывной "Джус" во время похорон сына в Киеве обратилась к командующему Воздушными силами Вооруженных сил Николаю Олещуку с просьбой взять ее в первый самолет F-16, чтобы совершить круг в небе Украины.
Олещук пообещал ей это сделать, передает корреспондент сайта ТСН.ua.
"Я в первом самолете сделаю круг?" – спросила мама погибшего пилота Лилия.
"Безусловно", – ответил командующий воздушными силами ВСУ.
Напомним, в Киеве в Патриаршем соборе Воскресения Христова 29 августа простились с одним из погибших на Житомирщине пилотов – Андреем Пильщиковым. На церемонию приехали друзья, коллеги и родные Андрея. Всего около 300 человек.
25 августа в небе Житомирщины произошла авиакатастрофа, в которой погибли три боевых пилота 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр Воздушных Сил ВС Украины". Во время полномасштабной войны они были задействованы в выполнении воздушных операций по защите Украины, в частности, тактических задач на Восточном и Запорожском направлениях.
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