Круглосуточные обстрелы Киева и план Путина до 31 декабря: чего хочет РФ и как к этому готовится Украина

Эксперты рассказали, чего Путин хочет от Украины / © ТСН

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Украина уже располагает четырьмя отечественными перехватчиками, способными сбивать вражеские реактивные «Шахеды». В настоящее время новейшие образцы вооружения проходят полевые испытания. Об этом во время встречи с журналистами заявил министр обороны Украины Евгений Хмара.

Глава оборонного ведомства, занимающий эту должность уже более двух недель, изложил свое видение ведения войны и развития обороны. Министр подчеркнул важность человеческого ресурса на фронте, повышении ответственности командиров, формировании единого видения плана войны на всех уровнях, а также заверил, что государство будет закупать именно то, на что существует реальный спрос у военных. Кроме того, Евгений Хмара подчеркнул острую необходимость переноса боевых действий на территорию врага путем наращивания масштабов ударов с помощью дальнобойных беспилотников.

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Презентация концепции состоялась на фоне изнурительных круглосуточных атак оккупантов на Киев с использованием дронов и баллистических ракет. Приказ об усилении обстрелов, особенно по гражданской энергетической инфраструктуре, уже отдал диктатор Путин. В то же время представители РФ в ООН открыто и цинично заявили: Кремль будет продолжать войну, если Украина не признает временно оккупированные территории российскими.

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Военные обозреватели и эксперты убеждены: эта масштабная волна давления на Киев и украинцев представляет собой попытку заставить их согласиться на условия Кремля, однако она может стать последним рывком Путина, ведь у России заканчиваются ресурсы для длительной изнурительной войны.

О том, как долго продлятся круглосуточные атаки и как Украина готовится закрыть воздушное пространство — в репортаже специального корреспондента ТСН Юлии Кириенко.

Эскалация террора: первые КАБы в Одессе и прифронтовой режим для Киева

Оккупанты расширяют географию и спектр ударов: зафиксирована первая атака управляемыми авиабомбами (УАБ) по Одессе, а Киев находится под почти непрерывным шквалом дронов и баллистических ракет. Враг целенаправленно уничтожает гражданские объекты, бизнес, жилые дома и учебные заведения.

«Сегодня столица начинает жить в условиях прифронтовых территорий. И вся область де-факто — прифронтовая территория. Сегодня Киеву придется адаптироваться», — отмечает военный эксперт Андрей Ткачук.

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Аналитики считают, что Россия начала очередной виток целенаправленной эскалации.

«Россияне готовят почву для своих выборов, и пока они их не проведут, мы будем наблюдать эту эскалацию. Представители Госдумы также уже заявляли, что будут обстреливать с целью оказания давления и деморализации населения», — объясняет исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Сроки Путина по Донбассу и новая волна мобилизации в РФ

По прогнозам военных аналитиков, противник готовит эскалацию и на суше: решающая битва за Донецкую область может разразиться уже этой осенью. Кремль вновь устанавливает командованию жесткие временные рамки.

Заместитель главы Офиса Президента генерал-майор Павел Палиса подчеркивает:

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Павел Палиса убежден, что россиянам не удастся оттеснить украинские войска на Донбассе без новой масштабной мобилизации из-за колоссальных потерь на поле боя. Поэтому Москва планирует призвать в армию ещё около 300 тысяч человек. А с помощью дальних ударов и террора против гражданского населения россияне пытаются оправдать мобилизацию внутри своей страны.

«Они активизируют свои информационно-психологические операции. Причём не только в отношении украинцев, но и в отношении россиян — чтобы показать, что победа России в войне якобы близка и нужно сделать ещё один рывок. Фактически это то, что Путин делал во время предыдущей волны мобилизации», — отмечает Дмитрий Жмайло.

Угроза со стороны реактивных БПЛА «Бандероль» и отечественные перехватчики

В настоящее время в арсенале оккупантов появились новые реактивные беспилотники «Бандероль». Они составляют почти половину всех воздушных целей, летящих на столицу. Обычные зенитные дроны не могут справиться с ними из-за их высокой скорости.

«Это те же новые крылатые ракеты, которые с такой же эффективностью перехватываются ПВО. Если посмотреть статистику, мы увидим те самые 90% сбитых ракет, которые относятся к крылатым ракетам. И сбить такую ракету обычным зенитным дроном — это не то средство», — отмечает эксперт по вооружению Олег Катков.

По данным экспертов, россияне производят до сотни «Бандеролей» в день, но сразу же их применяют, не накапливая больших складских запасов. В то же время украинский оборонно-промышленный комплекс оперативно реагирует на угрозу.

Министр обороны Украины Евгений Хмара подтвердил:

«В России нет полной свободы действий в использовании „шахидов“, у них нет их в неограниченном количестве. Сейчас у них есть возможность оказывать давление на столицу, и они ею пользуются. То есть, когда появятся отечественные перехватчики, применение этих „шахидов“ уже не будет столь эффективным», — считает Андрей Ткачук.

Прогноз на зиму: выдержать решающий момент

Эксперты признают: маловероятно, что Украина сможет полностью закрыть воздушное пространство с помощью новых перехватчиков до наступления холодов. Аналогичным образом требует системного решения при содействии иностранных партнеров вопрос противоракетной обороны. Поскольку перед зимой Россия рассчитывает максимально оказать давление на украинскую энергетику, граждан ждет еще одна тяжелая военная зима. Однако она, вероятно, станет последней в таком формате.

«Россия будет неистовствовать, но мы сейчас должны понимать, что война зашла в ту стадию, когда Украина не проиграет эту войну, а Россия не выиграет. Нам важно выдержать этот момент, и в следующем году у нас точно есть шанс на прекращение активной фазы боевых действий», — подытоживает Дмитрий Жмайло.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: РОССИЯ НАНЕСЛА УДАР ПО СБУ! Путин ГОТОВИТ ЭСКАЛАЦИЮ! Виткофф и Кушнер летят в Киев | ТСН 20:00 4 сентября

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