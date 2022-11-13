Крупнейшие самолеты мира теперь "живут" не в Украине: ТСН первой показывает новую базу "Русланов"

Инженеры "Антонова" чуть ли не из огня извлекали оборудование, когда россияне сжигали, уничтожали аэродром в Гостомеле.

Крупнейшие самолеты мира теперь базируются на территории Германии и ТСН первыми из журналистов попала на таинственную базу великанов "Русланов".

Россияне напрочь разрушили аэродром в Гостомеле, там уничтожили самый большой самолет в мире "Мрія", серьезно повредили два самолета-великана: «Руслан» и «Антей» и еще несколько меньших судов, но авиакомпания «Авиалинии Антонова» все равно активно летает по всему миру, выполняя сверхсложные перевозки.

Впервые ТСН попала на базу "Антонова" в Лейпциге, до этого времени ни телевидение, ни из Украины, ни из Европы здесь не работало. База так велика, что здесь лучше ездить автобусом. Сейчас в аэропорту четыре "Руслана" — крупнейших транспортных самолетов в мире — одна из машин с именем Херсон на техническом обслуживании.

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Большая ценность украинской базы здесь — лаборатория, где тестируют все оборудование "Руслана". Инженеры «Антонова» чуть ли не из огня извлекали это оборудование, когда россияне сжигали, уничтожали аэродром в Гостомеле.

Эту базу в Лейпциге начали строить еще в 2019 году. Тогда с Европой подписали серьезный контракт и это был некий филиал от украинского аэропорта. Теперь Лейпциг фактически главный, домашний аэропорт «Авиалиний Антонова».

"Здесь у нас была какая-никакая база, здесь мы выполняли легкие технические обслуживания линейные и сейчас мы уже расшили базу, мы уже выполнили 3 тяжелых технических обслуживания самолетов "Руслан"... Сейчас расширяем базу", — рассказывает и.о. генерального директора ГП "АНТОНОВ" Евгений Гаврилов.

Сотрудники базы в Лейпциге признаются, работа у них хорошая, и немцы к ним хорошо относятся, но им всем все равно так хочется прилететь домой, хоть к разрушенному, но такому родному Гостомелю.

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