Крупные штрафы и даже тюрьма: что грозит работодателю за отказ повысить зарплату

Работа в Украине / © Credits

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За невыплату индексации заработной платы руководителям предприятий и бюджетных учреждений в Украине предусмотрена как финансовая, так и уголовная ответственность. Впрочем, в частном секторе эти нормы практически не работают из-за специфики мотивации работников и риска потерять работу после подачи жалобы.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

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Какие штрафы и наказания предусмотрены законом

Контроль за соблюдением требований трудового законодательства осуществляет Государственная служба по вопросам труда. Если в ходе проверки выяснится, что работодатель игнорирует закон об индексации, будут применены следующие санкции:

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Штраф для предприятия: в соответствии со ст. 265 Кодекса законов о труде (КЗоТ), предприятие оштрафуют на сумму, равную двум минимальным зарплатам за каждого «неиндексированного» работника — это 17 294 грн .

Личный штраф для руководителя: должностное лицо заплатит из собственного кармана от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан ( 510–1700 грн ).

Уголовная ответственность: если руководитель бюджетного учреждения или частный работодатель умышленно и безосновательно не выплачивает индексацию более одного месяца, наступает ответственность по ст. 175 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает штраф от 5100 до 17 000 грн, исправительные работы на срок до двух лет или даже лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности.

Почему в частном бизнесе это практически не работает

Несмотря на строгие нормы закона, в частном секторе механизм наказания за невыплату индексации практически не действует, отмечает эксперт Андрей Забловский. По его словам, жалоба в Гоструда может дорого обойтись самому работнику: юридически уволить его за обращение к инспекторам нельзя, однако на практике работодатель быстро создаст условия, при которых человек будет вынужден уйти «по собственному желанию».

Кроме того, в коммерческих компаниях применяется совершенно иной подход к оплате труда:

Андрей Забловский, эксперт: «Во многих бизнес-структурах сотрудники даже не догадываются, что им полагается какая-то мизерная индексация, ведь цены выросли. У них другая мотивация: действует система бонусов за результативную работу. Если вы, например, продавец, то перевыполнение плана, привлечение нового клиента или успешная сделка принесут вам тысячи гривен премии».

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