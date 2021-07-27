Крупный пожар на Хортице: в национальном заповеднике подозревают поджог

Крупный пожар на Хортице: в национальном заповеднике подозревают поджог

С огненной стихией боролись почти 70 спасателей ГСЧС.

Во вторник, 27 июля, на территории Национального заповедника "Хортица" в Запорожье возник крупный пожар. Сильный ветер и жаркая погода способствовали тому, что пламя быстро охватило территорию острова на площади около гектара.

О возможных причинах и последствиях пожара говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Лесной пожар тушили почти 70 пожарных, которым помогали добровольцы из пожарной бригады заповедника. Поскольку пожарная техника не могла проехать ко всем очагам возгорания, иногда для тушения огня приходилось использовать ранцы с водой и подручные средства.

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В течение двух часов пожар удалось обуздать, однако спасатели остались дежурить на острове, ведь пепелище еще может тлеть.

Директор Национального заповедника "Хортица" предположил, что причиной масштабного пожара был поджог. Это предположение будет проверять полиция.

Новости Украины: на Хортице вспыхнул масштабный пожар

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