Крупный пожар на крыше многоэтажного дома в Запорожье: пострадавшим пообещали сделать ремонт за счет бюджета

Возгорание произошло во время ремонта крыши.

Не только ремонт сгоревшей крыши, но и затопленных после тушения квартир обещают пострадавшим во время масштабной пожара в Запорожье. Восстановительные работы проведут за счет бюджета, заявили в городском совете.

Об этом 3 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Пожар произошел накануне вечером. Огонь мгновенно охватил крышу 4-этажного дома, который именно ремонтировал подрядчик. В полиции считают, взорвался баллон с газом, который использовали для сварочных работ. На крыше было много строительных материалов, поэтому пламя распространилось мгновенно. Жители трех десятков квартир в доме не пострадали. Сейчас с ними работают психологи и социальные службы. Всем желающим предложили временное жилье в общежитиях. Впрочем, большинство людей забрали вещи и поехали к родственникам. В ближайшее время они получат разовую помощь по 25 000 гривен.

Новости Украины: пострадавшим от масштабного пожара в Запорожье обещают ремонт за счет бюджета

"Именно на крыше шел ремонт. Было загружено большое количество горючих материале — плиты, рубероид, дерево сверху. Поэтому горение было очень интенсивное. Даже когда нам удалось его ликвидировать, очень много сил и времени мы потратили на то, чтобы разобрать все эти завалы", — говорит начальник оперативно-координационного центра ГСЧС Запорожской области Александр Сычев.

Напомним, пожар на крыше четырехэтажного жилого дома в Запорожье вспыхнул после взрыва баллонов газа, который использовали для сварки.

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