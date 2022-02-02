Крушил мебель и бросался яйцами: в Ровно поклонник разгромил квартиру любимой, уговаривая ее вернуться

Крушил мебель и бросался яйцами: в Ровно поклонник разгромил квартиру любимой, уговаривая ее вернуться

Мужчина попросился в туалет и отказался уходить из квартиры экс-любимой.

В Ровно мужчина разгромил квартиру женщины, с которой раньше встречался. Также он избил потерпевшую из-за того, что она захотела прекратить отношения.

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Об этом говорится в приговоре Ровенского городского суда Ровенской области, сообщает ТСН.ua.

На суде потерпевшая рассказала, что она с подозреваемым раньше встречалась. В мае 2021 он пришел к ней и попросился в туалет. После этого он пошел в спальню, лег на кровать и отказывался уходить. Мужчина уговаривал женщину простить его и восстановить отношения.

Однако, когда потерпевшая отказала, тот набросился на нее с кулаками. После этого он начал громить квартиру экс-любимоц: крушил мебель и телевизор. А потом достал из холодильника лоток с яйцами и бросал их в стену квартиры. Также мужчина разбил стекло в дверях. Порезавшись, подозреваемый скрылся из квартиры.

Подозреваемый на суде признал, что он избивал женщину. Также заявил, что он компенсировал потерпевшей ущерб, дав ей 900 грн.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины. Его за нападение на потерпевшую оштрафовали на 680 грн. Также он должен заплатить потерпевшей 13 598 грн материального ущерба и 5000 грн морального.

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