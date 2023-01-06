"КрутеЗНО": украинцы даже в оккупации продолжают читать украинское и записывают литкасты

18 участников проекта до сих пор не вышли на связь.

Несмотря на обстрелы и, даже находясь в оккупации, украинцы читают украинское — это показал проект под названием "КрутеЗНО". Его начали еще до полномасштабного вторжения России не остановила большая война, говорится в ТСН.

Мишель Бондарь из Днепра, студентка-первокурсница столичного вуза, получила подарки за роман Лины Костенко "Маруся Чурай". Мишель приняла участие в конкурсе литкастов.

Проект литературных подкастов планировали еще при пандемии. Его назвали "КрутеЗНО", и надеялись, что ученики, которые главным образом учились дистанционно, могли бы слушать своих сверстников и готовиться к ВНО. Что великая война не остановила у людей желание читать, пересказывать и это записывать – удивило самих организаторов.

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Координатор проекта Ирина весной прослушивала аудиорассказы участников в бомбоубежище и, признается, включала их на всю громкость, потому что слушать хотели все. "Он стал терапевтической формулой проявления себя и переживания опыта войны", — говорит координатор "КрутеЗНО" Ирина Плехова.

Из-за войны в конкурсе разве сместились сроки определения победителей. В общей сложности участие приняли 72 человека, которые прислали 168 литкастов. Победителей объявляли онлайн и отметить пытались всех. “Где-то 18 человек пока не вышли на связь. Мы не знаем, что с ними”, – говорит координатор.

Верит, что живы и здоровы. Есть участники, которые пока на оккупированных территориях, одна из них прислала фото… “Подарок мужчины на день влюбленных – это кульчики-трезубцы. И она вынуждена их спрятать, но иногда смотрит на фото – и это дает вдохновение жить дальше и не сдаваться», – рассказывает Ирина.

Не сдаваться – это и о Мишеле. Несмотря на великую войну, многочисленные переезды — она умудрилась сдать национальный мультипредметный тест на 200, все три предмета по 200. Была хорошая мотивация. “Перед тем прочла в группе абитуриентов сообщение девушки, которая меня вдохновила. Она написала, что за каждый правильный ответ на НМТ будет умирать по 600 россиян и я подумала, если я сдаю тесты на 200 – это будет 36 тысяч, какая прекрасная цифра”, — вспоминает свои размышления девушка.

Украинцы пишут "литкасты" в оккупации и выигрывают призы

С 24 февраля 2022 года Мишель уже не говорит по-русски и совершенствует украинский — готовится стать журналисткой, потому что получила знак. "Спонтанно сделанный интуитивный подкаст — получил отличие от Аллы Мазур за медийность", — говорит студентка.

Создатели "КрутеЗНО" в этом году планируют объявить новый конкурс, чтобы украинцев еще больше стимулировать читать и слушать украинское.

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