Крым деоккупируют раньше, чем Донетчину: военный эксперт назвал этапы окончания войны в Украине

Этапы окончания войны в Украине – это, в первую очередь, освобождение материкового юга Украины, то есть Запорожской области и левобережной Херсонщины. После этого начнется процесс освобождения Крыма.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии сайту ТСН.ua.

“Сколько это займет время – это уже другой вопрос. Самым сложным этапом будет именно освобождение Донецкой и Луганской областей. И мне кажется, что именно освобождение Крыма произойдет гораздо раньше, чем будет освобождено Донецкую и Луганскую области”, – предполагает Коваленко.

Он объясняет, что Донецкая и Луганская области имеют общую границу с Россией, поэтому там есть постоянная логистика. Даже если Вооруженные силы Украины смогут ее обрезать, также существует проблема с линией обороны, добавляет Коваленко. Там будет очень тяжело украинским военным, ведь она строилась оккупантами еще с 2014 года.

Коваленко отмечает, что ситуация на фронте может кардинально измениться в любой момент. По его словам, у Украины может быть какое-то достаточно мощное преимущество над врагом. Так же ситуация может измениться не в нашу пользу.

“Я не вижу каких-либо предпосылок, чтобы ситуация изменилась именно не в нашу пользу. И из этого делаю выводы, что какие-либо прогнозы, в частности мои, они не фундаментальны. У них нет основы, потому что зона боевых действий, и это уже доказано в эти 1,5 года активных боевых действий во время полномасштабного вторжения, все может изменяться непредсказуемо, в любой момент. Поэтому есть такие вероятности, что сценарии даже будут разные. Но, на мой взгляд, материковый юг, временный оккупированный полуостров Крым, Донетчина и Луганщина – вот этапы окончания войны и освобождения наших территорий”, – добавляет Коваленко.

Напомним, запад и США уверены, что война России против Украины не закончится в 2023 году. Впрочем, украинские официальные лица несколько оптимистичнее и предполагают, что наша победа будет раньше 2024 года.

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