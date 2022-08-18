"Крым – это практически военная база": Жданов назвал основные цели на оккупированном полуострове

Военный эксперт Олег Жданов назвал основные цели в оккупированном Крыму, где может произойти "хлопок".

Об этом он рассказал 18 августа в эфире "FreeДом".

Так, по его словам, в аннексированном Крыму очень много российских военных объектов и в ближайшее время "хлопок" на них будет происходить чаще.

"Крым – это практически военная база. Особенно за время оккупации Путин даже умудрился восстановить старые советские объекты, например, хранилище для ядерных боеприпасов они отремонтировали старое советское и начали строить новое. Там воинская часть на воинской части, начиная от мыса Чауда, где расположен 31-й учебный центр ЧФ РФ, и заканчивая вот аэродромом "Саки". Если идти по побережью, то практически через населенный пункт стоит военная часть", – говорит Жданов.

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В то же время, он отмечает, что в оккупированном Крыму количество взрывов будет расти и называет основные цели.

""Хлопка" будет больше. В Крыму очень много военных объектов. Но два основных должны быть. Первый – это Севастополь. Там база хранения ракет "Калибр", которые они грузят на подлодки и корабли и затем запускают по Украине. Второй, а точнее он должен быть первым, - Крымский мост, поскольку это основная артерия обеспечения войск", — отмечает Жданов.

Стоит отметить, что август в аннексированном Россией Крыму оказался очень неспокойным. Только в течение недели в разных районах полуострова на нескольких военных объектах произошел "хлопок".

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 176-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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