Крым — это Украина: участники "Крымской платформы" признали действия России надругательством над верховенством права

Лидеры стран, которые съехались в Киев единогласны, что России должен нести ответственность за аннексию.

Россия - оккупант — это признано странами, которые подписали декларацию первой «Крымской платформы». Историческое событие произошло сегодня в Киеве. В столицу Украины съехались многочисленные делегации. И все присутствующие на саммите заявили, что Крым — это Украина.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елены Мацюцькой.

Вернуть украинский Крым в мировой повестки дня. «Крымская платформа» заработала. Присутствие стран сверхмощное, российский шантаж захлебнулся.

Кортежи с кортежами. Президенты, премьеры, спикеры парламентов, министры, специальные посланники, представители ЕС и НАТО. Всего в «Крымской платформе» приняло участие 46 стран и организаций.

Гостей встречает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба — у него символическая галстук — крымскотатарская золотая тамга на голубом фоне. Совместное фото всех участников. И Джамала исполняет известную песню о судьбе крымских татар.

Первый саммит «Крымской платформы» — это начало объединения усилий всех стран для деоккупации захваченного Россией Крыму.

«Оккупация полуострова Крым началась в Москве, деоккупации Крыму точно начнем в Киеве», — уверяет президент Украины.

В Москве, где подготовку к «Крымской платформе» называли недружественной, сегодняшний саммит назвали антироссийским. Но каждое выступление на собрании в Киеве — завершался одинаково.

«Вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Крым — это Украина», — уверяет президент Польши Анджей Дуда.

Оккупация Крыма нанесла Украине не только гуманитарный вред, но и убытков более чем 100 000 000 000 долларов. Поэтому, важно заставить Россию по решениям международных судов платить за свои действия, считает украинский премьер-министр. Соединенные Штаты Америки же сохраняют санкции против России.

«Хочу четко сказать: мы вместе с Украиной и со всеми вами осуждаем незаконную аннексию Крыма... А Россия должна нести ответственность за свою агрессию», — заявляет министр энергетики США Дженнифер Гренгольм.

Нарушения прав человека, преследования крымских татар — мир осуждает репрессии против крымчан.

«Аннексия Крыма — это надругательство над верховенством права. Мы не позволим превратить Крым в слепое пятно на карте», — добавляет министр по экономическим вопросам и энергетики Германии Петер Альтмаер.

«Если останется безнаказанным захват территорий одной страны, то ни одна страна не сможет почувствовать себя в полной безопасности», — уверяет лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

На «Крымской платформе» подписали совместную декларацию — там Россию признано агрессором. Речь идет и о будущих санкции за незаконную аннексию. Документ открыт для подписания.

«Я обещаю, что в декларации саммита, осуждающей оккупацию Крыма, всегда будет строка для подписи представителя РФ. Эта подпись скорее всего будет последний, на последнем саммите «Крымской платформы» в Ялте», — заявил Зеленский.

Новости Украины: страны, которые подписали декларацию "Крымской платформы", признали Россию оккупантом

В то же время под классическую музыку в заповеднике София Киевская — жена президента Украины собрала подружек на первый Киевский саммит первых леди и джентльменов.

Правда — мужей президенток на мероприятии не было. Жены лидеров Латвии, Литвы и Сербии, председателя Европейского совета, а также дочь президента Ливана приехали лично, а вот жены президентов Германии, Израиля, Бразилии, Коста-Рики и Хорватии присоединились виртуально. Приветственное слово записала бывшая первая леди США Хиллари Клинтон. А среди гостей оффлайн — актриса Робин Райт, в сериале "Карточный домик", что сыграла первую леди, впоследствии изменила мужа на президентском посту.

«Это прекрасная возможность, объединить первых леди и джентльменов на одной платформе, где они могут дискутировать, или понять что мы все равны, мы можем сделать что-то гораздо лучше, это получится только тогда, когда мы достигнем взаимопонимания между женщинами и мужчинами», — говорится в ее заявлении.

«Если раньше первые леди воспринимались как яркий протокольное приложение к главе государства, то сейчас все видят — это самостоятельный личный объект, не для сплетен — это сила, мягкая, но сила», — заявила в своем выступлении Елена Зеленская.

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