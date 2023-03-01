Крым станет полигоном для новейших артсистем и ударных дронов: боец ВСУ спрогнозировал сценарий освобождения полуострова

Лучшее управление войсками и умение воевать теми средствами, которые есть, будут преимуществом ВСУ перед врагом во время деоккупации Крыма.

На территории временно оккупированного Крыма противник будет испытывать нехватку боеприпасов и средств поражения, а для ВСУ после мощной артиллерийской подготовки новейшими системами типа Himars — это будет свободная зона.

Такое мнение в эксклюзивном интервью ТСН.ua высказал военнослужащий ВСУ Евгений Карась.

По его словам, преимуществом ВСУ над врагом является лучшая управляемость войсками, которая обусловлена тем, что все командиры бригад являются боевыми офицерами, способными на экстраординарные ходы. Он отметил также лучшее умение вести бои теми средствами, которые есть, искать варианты и проявлять смекалку.

“Средства ПВО мы быстро выбьем, перекрыть их будет нечем, в воздухе будет противоборство двух сторон. Для артиллерии, Himars, новейших систем, для ударных дронов Крым – это будет полигон. Это наложит большой отпечаток на то, как будет проходить эта наступательная операция”, — отметил Евгений карась.

После мощной артподготовки, отметил он, дальше все будет происходить классически — при участии штурмовых групп из десантников и морпехов.

Читайте также: