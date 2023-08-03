Крым становится ловушкой для тех российских частей, которые там сегодня находятся – военный эксперт

Жданов убежден, что Генштаб ВСУ приступил к планомерной работе по вынесению логистики на территории украинского Крыма.

Крым становится ловушкой для тех российских частей, которые там сегодня находятся.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua.

"Если мы выходим на Азов (побережье Азовского моря – ред.), фактически на материковой части Украины мы выходим на линию до 24 февраля, и у нас открываются возможности заходить в Крым", — отметил эксперт.

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По мнению Жданова, единственное, что нужно будет сделать – уничтожить Керченский мост.

"Единственное, что нужно будет сделать, как заметил наш президент, что Крымский мост – это цель номер один. А это значит, что военные, как только придет необходимость, его уничтожат. Неважно, если разрушения будут не так велики, но для возобновления движения понадобится где-то три-четыре недели, и этого нам будет достаточно для того, чтобы сделать невозможным поставки техники, вооружения, боеприпасов для юго-западной группировки российских войск", — объяснил он.

Военный эксперт добавил, что, если ЗСУ выходят на Перекоп, то разрушают Крымский мост и спокойно заходят в Крым.

"И тогда Крым становится ловушкой тех российских частей, которые там сегодня находятся. Судя по обстановке, можно с достоверной точностью сказать, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины начал планомерную работу по вынесению логистики на территории украинского Крыма", — резюмировал Олег Жданов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео " ЖДАНОВ: Когда ВСУ выйдут к Азовому морю, где РФ ждет ловушка и взрывающаяся в Москве? "

Напомним, таблоид Sunday Express со ссылкой на собственные источники сообщил, что британские военные на закрытой базе страны тренируют украинских спецназовцев, чтобы помочь освободить Крым к Рождеству.

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