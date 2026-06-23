Крым в тисках: как блокада превращает полуостров в остров и что сдерживает Путина от ответа

Крым превращается в остров

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Блокада Крыма набирает еще большие обороты. Из-за эффективных действий Украины полуостров постепенно превращается в остров. В Крыму фиксируют критическое отсутствие горючего, значительные перебои со снабжением водой и электроэнергией. Россияне пытаются уехать из Крыма, но сделать это могут только через Крымский мост, не вмещающий всех желающих.

Ко всему полуостров изрядно испугали подземные толчки: 22 июня в районе Крыма произошло 5 землетрясений. Некоторые из них были слишком ощутимы, сила подземных толчков достигала магнитуды 4,2 по шкале Рихтера.

FPV-дроны с искусственным интеллектом и удары по логистике

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, все, что сейчас происходит в Крыму, кроме природных катаклизмов, связано с действиями наших сил обороны. Первое — это атаки наших FPV-дронов с искусственным интеллектом на юге по дороге в Крым по суше, а именно по трассе от Ростова-на-Дону до Мариуполя, Мелитополя, Джанкоя и дальше. Второе — применение ударных беспилотников среднего радиуса поражения до 200 километров по военным объектам в Крыму: мостах, паромные переправы.

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«Наносятся удары и по Керченскому (Крымскому) мосту с двух его сторон. Пока эти удары направлены вокруг моста, потому что по нему нужна отдельная операция. Все это приводит к тому, что в разных городах Крыма горючего для гражданских уже не продают, есть проблемы со снабжением продуктов питания, а сейчас еще добавилось отсутствие воды и электроэнергии. К этому я бы еще добавил, что в Крыму исчезло главное — покой. И это очень важно. В Крым российские военные перевезли свои семьи, и сейчас они срочно покидают его. Где-то как женщина из популярного видео, которая говорила, что «не хочется уезжать». Теперь в Крыму действительно все не по-домашнему», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке.

Он соглашается, что постепенно Крым превращается с полуострова в остров.

«Я бы сравнил Крым с условным кораблем. Российская пропаганда с 2014 года рассказывала о якобы „родной гавани“, но сейчас, я считаю, начался процесс возвращения корабля под названием «Крым» в свою настоящую украинскую гавань, которая нужна ему и Украине. Поэтому я думаю, рано или поздно мы этот корабль туда заведем. Процесс возврата продолжается», — отмечает генерал-лейтенант.

Трудная ситуация на Донбассе: почему юг нуждается в балансе ресурсов

Игорь Романенко подчеркивает, что дальнейшая ситуация в Крыму зависит от количественных и качественных показателей нанесения воздушных ударов. Но вместе с тем обращает внимание, что сейчас ситуация на других участках фронта тяжелая и сложная. Особенно на Константиновском направлении и в сторону Славянска и Краматорска, где противник не останавливается.

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«Наши успехи на юге важны, безусловно, можно порадоваться тому, что происходит в Крыму, ведь сломанная логистика россиян на юге имеет влияние на общее положение дел на фронте. Но часть ресурса по нанесению ударов, как глубоких, так и средних, особенно средних, нам следует направлять в поддержку войск Сил обороны Украины, защищающих Константиновку, Славянск, Краматорск. Там ситуация тяжелая», — отмечает военный эксперт.

Месть диктатора: почему «молчит» Путин

После ударов по Москве, Воронежу и блокады Крыма многих удивляет молчание и отсутствие ответа от Путина. Создается впечатление, что российский диктатор чего-то выжидает после последнего удара по Киеву.

«Путин „молчит“, потому что пытается искать ответ. Нам не стоит забывать, что он редкосно мстительный человек. Пока включена традиционная пропаганда с угрозами, в том числе и ядерными, ее активно ретранслирует Медведев. Но думаю, что все, на что сейчас способен Путин и имеет для этого ресурс — это воздушные атаки баллистики по Киеву и другим городам. Поэтому следует быть максимально осторожными при следующих массированных атаках», — отмечает военный эксперт.

К этому он добавляет, что, несмотря на критическую ситуацию в Крыму, удары по Москве, все это пока не заставило Путина сделать шаг к остановке ведения боевых действий.

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«Вероятно, что давление со стороны Украины пока для этого недостаточно. Ведь россияне продолжают реализовывать путинский план по захвату четырех областей Украины. Луганскую они уже захватили и до конца года стремятся взять под контроль Донецкую. Они продвигаются в направлении Орехова, обстреливают Запорожье и пытаются делать с городом то же, что с Харьковом. Для нас ситуация там сложная, а местами очень даже тяжелая», — говорит Игорь Романенко.

Завершит ли войну возвращение Крыма?

Блокаду Крыма, которая сейчас находится в активной фазе, некоторые эксперты расценивают как предпосылку к возможному прекращению войны, если полуостров снова станет украинским. Но Игорь Романенко сомневается в таком варианте развития событий.

«До возвращения Крыма Украине нам нужно еще пройти соответствующий путь. А мы только в его начале. То, что это одно из правильных направлений было понятно еще в 2023 году, когда мы пытались проводить контрнаступление, чтобы отрезать Крым от материковой части. Но по разным причинам это неудачно провели. А после того, с конца 2023 года, россияне начали собственную стратегическую наступательную операцию, которая продолжается и сейчас. Они продолжают это наступление медленно, но захватывают наши земли, города. Ситуацию нужно менять, а для этого повышать потенциал Сил обороны Украины», — объясняет Игорь Романенко.

Сколько продержится Крым без воды и бензина?

Он добавляет, что постепенная блокада Крыма обязательно даст результаты. Без бензина, электричества, воды и других ресурсов россияне там долго не удержатся.

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«Семьи российских военных уже покидают Крым. И этот процесс пошел, россияне бегут через Керченский мост. Кстати, потому и перебивать мост пока не стоит, чтобы они оттуда все уехали. Сейчас наши воздушные удары наносятся по территории рядом с мостом, а по нему, думаю, будет отдельная операция. Чтобы уничтожить Крымский мост, следует нанести комплексный удар с суши, воздуха, воды и под водой. Только такой удар может привести к существенным повреждениям моста. Но всему свое время», — заключает Игорь Романенко.

Дата публикации 19:30, 20.06.26 Количество просмотров 48 ТСН 19:30 20 июня | В Крыму пылают мосты! 11 тысяч оккупантов возле Константиновки!

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