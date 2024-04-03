Крымский мост скоро упадет: что задумали Зеленский и Буданов

Для Путина это будет удар ниже пояса, ведь именно мост он считает одним из самых больших политических достижений.

Путинский мост вот-вот упадет. В Буданове уже готовят третью атаку на незаконную застройку России в украинском Крыму.

Откуда взялись такие заявления и когда, наконец, мы услышим, что мост упал, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Мост Путина скоро пойдет ко дну

Это самое большое удовольствие Путина — Керченский мост, соединяющий временно оккупированный Крым с Россией. Но стоять ему осталось недолго. Украинская военная разведка планирует взорвать Крымский мост. ГУР уже располагает большинством необходимых средств. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Главного управления разведки Минобороны Украины в интервью The Guardian и даже назвал, когда это произойдет: "Мы сделаем это в первой половине 2024 года".

Гордость кремлевского диктатора

Для Путина это будет удар ниже пояса, ведь именно мост он считает одним из самых больших политических достижений: эдакое "возвращение" полуострова в Россию 2014 года с использованием тайных российских войск и псевдореферендума.

Как будет разворачиваться любая украинская атака, непонятно, The Guardian сомневается в том, способна ли разведка осуществить специальную операцию против такой хорошо защищенной и очевидной цели. Ведь и Россия зря времени не теряла и приняла широкие меры по защите моста, усилению противовоздушной обороны и развертыванию "целевой баржи" как приманки для входящих управляемых ракет.

В то же время анонимный чиновник ГУР говорит, что Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки, уже имеет “большинство средств для реализации этой цели”:

"Он придерживался плана, одобренного президентом Украины Владимиром Зеленским, по "минимизации" военно-морского присутствия России в Черном море".

Атаки уже были! Все, что об этом известно

Понятно, что о тех же "средствах" ни слова. Но это не столь важно, важно понимать, что руки у спецназовцев точно дотягиваются, ведь раньше мост уже дважды атаковали и ремонтировали. Первую атаку совершили в октябре 2022 года. По словам России, взрыв бомбы, которую якобы контрабандой перевозили в грузовике, вызвал падение нескольких пролетов дороги в воду. Впрочем, к сожалению, тогда России удалось все починить.

Атака морскими дронами

А дальше уже был налет украинских морских беспилотников "малышей" в три часа ночи в июле 2023 года, нанесший значительные повреждения участку дороги, проходящей параллельно железной дороге, используемой российскими военными для перемещения танков и грузов. К слову, полностью восстановить мост до сих пор не смогли.

Ну и стоит вспомнить, как спецназовцы реагировали, когда задуманное удалось.

Чем можно уничтожить Крымский мост?

Если бы мост был окончательно разбит, Москва была вынуждена перевозить военные грузы автотранспортом через оккупированную южную Украину. Маршрут прошел бы через Херсонскую и Запорожскую области, которые Россия частично захватила весной 2022 года. Украинские чиновники считают, что это существенно ухудшило способность Кремля осуществлять наступление в то время, когда его сухопутные войска продвигаются.

Чтобы уничтожить мост, говорят чиновники, нужно западное оружие, точнее, именно его наличие позволит Украине быстрее разрушать мост. И Зеленский уже не раз просил Берлин предоставить ракетную систему Taurus большой дальности. Канцлер Германии Олаф Шольц до сих пор отказывается, утверждая, что это будет равносильно тому, что его страна играет прямую роль в войне с Россией и опасной эскалации.

Впрочем, у россиян подгорает, потому что недавно прокремлевские российские каналы опубликовали перехваченный телефонный звонок, в котором якобы высокопоставленные немецкие военные чиновники обсуждали возможности Taurus. Эксперты подсчитали, что от 10 до 20 ракет, вероятно, будет достаточно, чтобы уничтожить мост. Впрочем, как видим, Украина научилась выкручиваться и сама, и уже показала в действии, кроме "морских малышей", те же беспилотники. Именно такой 2 апреля влупил по заводу дронов-камикадзе в Татарстане, а это на минуточку более 1200 километров от границы Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский и Буданов придумали, как уничтожить Крымский мост: он упадет очень скоро!

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