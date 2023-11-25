Крымский мост Украине "помогла" поразить россиянка, которая отдыхала на яхте (видео)

Украинские военные, получив конструкторские документы Крымского моста, уже понимали, каким образом нужно нанести по нему удар. Однако еще одним источником информации стала видеозапись россиянки, которая отдыхала на яхте в районе моста и засняла внутренние конструкции арки.

Об этом в эксклюзивном документальном фильме "СБУ. Спецоперации победы" рассказал подполковник военной контрразведки СБУ "Енот"

Эта информация дала понимание, в какой точке нужно атаковать мост, чтобы нанести ему максимальное повреждение.

“По тем документам, которые мы читали, мы уже понимали, как оно должно выглядеть. Но одно дело, когда оно на чертежах, а другое дело, как оно вживую сделано. Во время подготовки к операции большинство информации, которая использовалась для разведки, получалось из открытых источников", — рассказал Енот.

Военнослужащий военной контрразведки СБУ "Хром"/Скриншот из фильма

Военнослужащий военной контрразведки СБУ "Хром" говорит, что каждый россиянин со смартфоном — это их лучший друг, товарищ и клиент.

“Мы имеем возможность наблюдать многие объекты внутри самой России, на оккупированных территориях и так далее. Пусть больше снимают и фотографируют, и выкладывают, и записывают”, — рассказал “Хром”.

Напомним, "1+1 Украина" покажет цикл документальных фильмов о резонансных спецоперациях СБУ, поразивших весь мир. 24 ноября прошла премьера. Следующие выходы — каждую пятницу.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео СБУ. Спецоперация победы. Крымский мост на бис. Впервые на телевидении!

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