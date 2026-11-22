Разрушение Крымского моста

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В результате серии ударов Сил обороны Украины Крымский мост подвергся масштабным разрушениям: одна из металлических арок вместе с автомобильным пролетом обрушилась в Керченский пролив, а железнодорожная часть также получила повреждения. Сооружение, которое Кремль годами представлял как символ оккупации Крыма и личную победу Владимира Путина, утратило возможность полноценно выполнять свою транспортную функцию.

О ходе спецоперации, её последствиях для российской логистики и способах преодоления украинскими военными препятствий, в частности проблем со спутниковой связью Starlink, рассказали в репортаже ТСН.Тиждень.

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В Кремле его называли «строительством века» и самым длинным мостом Европы. На строительство переправы через Керченский пролив Россия потратила почти 4 млрд долларов. Эта сумма сопоставима с годовым бюджетом Праги или восемью бюджетами Львова. Мосту в стране-агрессоре посвящали песни и художественные фильмы, а его открытие стало одним из главных пропагандистских событий для российских властей.

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Владимир Путин лично прибыл на открытие автомобильной части моста и даже проехал по нему за рулем грузовика «КамАЗ». Строительство началось в 2016 году, автомобильная часть была открыта в мае 2018 года, а железнодорожная — примерно через полтора года.

Путин тогда назвал сооружение историческим, заявив, что о таком мосте мечтали ещё со времён царства. Однако за внешним обликом грандиозного инфраструктурного проекта скрывалась ещё одна цель — закрепить российский контроль над оккупированным Крымом и транспортными путями в Азовском море.

Как мост стал инструментом блокады Украины

Россияне спроектировали конструкцию переправы таким образом, что крупные торговые суда не могли проходить под ней в украинские порты Мариуполя и Бердянска. После строительства моста оккупанты получили контроль над единственным глубоководным проходом между Чёрным и Азовским морями.

Российские войска регулярно останавливали суда, направлявшиеся в украинские порты, и задерживали их на несколько суток. Ежегодные потери Украины от такой блокады достигали 10 млрд гривен.

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Осенью 2018 года Россия открыто атаковала украинские военные корабли, следовавшие из Одессы в Мариуполь. Российские силы перегородили им проход под мостом грузовым судном. Когда украинские катера развернулись, оккупанты открыли огонь. Все три корабля были захвачены, трое моряков получили ранения, а 24 члена экипажей оказались в российском плену.

После этого необходимость уничтожения моста стала очевидной.

Четыре этапа ударов по Керченскому мосту

Украина последовательно меняла тактику атак на переправу. В 2022 году на мосту взорвался грузовик со взрывчаткой. Тогда два автомобильных пролета обрушились в воду, а на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом.

В 2023 году к мосту добрались украинские морские дроны Sea Baby. В результате атаки был разрушен один автомобильный пролет.

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В 2025 году взрывчатку заложили непосредственно под опоры моста. Прогремели два мощных подводных взрыва, каждый из которых имел заряд более одной тонны в тротиловом эквиваленте. Опоры получили серьезные повреждения, однако российская сторона это отрицала.

Новая масштабная операция длилась несколько дней, а подготовка к ней заняла около месяца.

Министр обороны Украины Евгений Хмара сообщил, что перед нанесением основного удара украинские военные провели тщательную разведку и уничтожили средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны противника.

«Провели тщательную разведку. Вывели из строя средства радиоэлектронной борьбы, вывели из строя средства противовоздушной обороны и нанесли мощный удар», — сообщил он.

Как Украина преодолела многоуровневую оборону моста

Россия создала вокруг переправы многоуровневую систему защиты. От морских дронов мост прикрывали боновые заграждения и затопленные баржи. Под водой опоры защищали металлические конструкции, похожие на гигантских ежей.

Вблизи круглосуточно дежурили военные катера, в частности противодиверсионные корабли типа «Грачонок». Их гидролокаторы способны обнаруживать подводное движение, а вооружение позволяет открывать огонь по целям.

На специальных башнях возле моста были размещены зенитные комплексы «Панцирь», а с берега объект прикрывали дальнобойные системы С-400. Дополнительно работали радары и средства радиоэлектронной борьбы, которые глушили спутниковую навигацию. Еще одним элементом защиты были дымовые машины: при угрозе они создавали искусственную завесу, которая должна была скрывать мост от камер ракет и беспилотников.

Однако украинские военные смогли определить наиболее уязвимую часть конструкции.

Керченский мост простирается на 19 километров от Таманского полуострова до Керчи. Фактически это два отдельных сооружения — автомобильное и железнодорожное. Они опираются на 595 опор, сваи которых заглублены в грунт местами на 100 метров.

Самый важный участок расположен над Керчь-Еникальским каналом. Благодаря мелководью вокруг именно здесь, где мост поднимается на две большие арки, могут проходить крупные суда.

Каждая арка имеет длину 227 метров — это больше, чем два стандартных футбольных поля. Её высота составляет 35 метров, что примерно соответствует высоте 12-этажного здания. Автомобильная арка весит 5,5 тыс. тонн, железнодорожная — около 6 тыс. тонн. Дорожное и железнодорожное полотна подвешены к аркам на металлических конструкциях.

Именно эти гигантские элементы переправы стали главной целью украинской операции.

Как развивались удары: от первых повреждений до обрушения арки

Первые взрывы прогремели в ночь на 16 ноября. В 2:22 движение по мосту было остановлено. Около 5:30 утра было зафиксировано попадание в одну из арок.

Оккупационные власти сначала заявляли о незначительных повреждениях и обещали восстановить движение до обеда. Однако спутниковые снимки подтвердили деформацию конструкции. Полностью восстановить автомобильное движение удалось только вечером — в реверсивном режиме и по одной полосе.

Вечером 17 ноября атака повторилась. Жители Керчи сообщали о взрывах, а украинские войска применили несколько видов дальнобойного вооружения. Среди них были дальнобойные беспилотники, дроны-ракеты «Паляница» и «Рута», а также ракеты «Нептун» и «Фламинго».

В результате ударов одна из металлических арок и автомобильный пролет под ней обрушились в воду. Часть конструкции упала в Керченский пролив и перекрыла судоходный канал. Автомобильная часть моста перестала функционировать.

По оценке генерал-майора в запасе СБУ, директора Агентства по реформированию сектора безопасности Виктора Ягуна, последствия удара могут оказаться значительными для российской транспортной системы.

«Они сами попали в свою ловушку. Хотели внутренние воды Азовского моря — теперь они их получили. Практически 25% их транспортных возможностей — как по вывозу зерна, так и металла, и любой другой продукции из России — заблокировано», — заявил он.

Как украинские ракеты обошлись без Starlink

Операция проходила на фоне сообщений о новых ограничениях в работе американской системы спутниковой связи Starlink. По данным Financial Times, для наведения ракет украинские военные на этот раз использовали альтернативную технологию.

Речь идет о создании в воздухе сети так называемых «летающих модемов». Десятки беспилотников передавали сигнал друг другу, работая по принципу Wi-Fi-роутеров. Благодаря этому операторы могли получать изображения с камер ракет в режиме реального времени, обходить российские системы противовоздушной обороны и корректировать полет к цели.

В репортаже отмечается, что такая технология позволила направить боеголовки непосредственно в пролет моста. Ведь разрушить несущую конструкцию гораздо сложнее, чем повредить дорожное покрытие.

Почему восстановление моста может затянуться

Инженер-проектировщик, кандидат технических наук, доцент кафедры мостов, туннелей и гидротехнических сооружений Национального транспортного университета Андрей Корецкий обращает внимание на неопределенность состояния опор и конструкций, которые поддерживали разрушенную арку.

«Опора — несущая конструкция, удерживающая арку; её состояние неизвестно», — отметил эксперт.

По его словам, мост имеет нестандартную конструкцию, поэтому оценить масштабы и продолжительность восстановительных работ непросто. Речь идет не об обычных железобетонных балках, а о специальной металлической арке.

Корецкий предполагает, что только изготовление новой конструкции может занять от шести до 12 месяцев. После этого её ещё нужно доставить на место, собрать и установить. Такой прогноз сбудется только при условии, что ремонтным работам не помешают новые удары.

Новые удары и логистическая ловушка для оккупированного Крыма

После обрушения автомобильной арки украинские войска продолжили атаковать переправу. В ночь на 19 ноября был нанесён ещё один удар, на этот раз с применением ракет «Нептун». Железнодорожная часть моста устояла, однако получила дополнительные повреждения. Движение поездов было приостановлено, а впоследствии возобновлено с ограничениями.

Таким образом, автомобильная часть моста оказалась разрушенной, а железнодорожная — повреждённой. Оккупированный Крым оказался в более сложной логистической ситуации.

Виктор Ягун отмечает, что разрушение переправы создает для России серьезные проблемы со снабжением.

«Начинается огромная проблема с логистикой… Никто не летает, корабли не ходят, машины не ездят», — сказал он.

Альтернативой могла бы стать паромная переправа, однако зимой в Керченском проливе часто бывают штормы. Кроме того, после летних атак украинских сил у России осталось крайне мало паромов.

Другой вариант — сухопутный маршрут вдоль побережья Азовского моря. Это трасса Р-280, соединяющая Ростов-на-Дону с оккупированным Крымом. Российские власти называют её «Новороссией» или «сухопутным мостом», однако среди водителей и самих оккупантов, по данным репортажа, она получила название «дорога смерти».

На этом маршруте российские колонны подвергаются атакам украинских беспилотников средней дальности. Кроме того, только за последний месяц украинские войска взорвали шесть мостов на этой дороге.

По словам Ягуна, россиянам приходится предлагать водителям значительные суммы за перевозку грузов по этому маршруту.

«За то, чтобы грузовик проехал по „дороге смерти“, водителю предлагают до 600 000 рублей за рейс. Это примерно 200 000 гривен», — отметил эксперт.

От Крыма до Балтики: Украина расширяет географию ударов

Еще одним направлением украинских дальнебойных операций стал Финский залив. На этой неделе украинские силы начали наносить удары по российским судам непосредственно во время их движения.

Сначала удару подвергся носитель крылатых ракет «Калибр» и «Оникс» — корабль «Нарофоминск». Впоследствии целью стал военный сухогруз «Спарта-2», который, в частности, доставлял оружие в оккупированный Крым.

Такие операции требуют особой точности из-за значительного расстояния от Украины и интенсивного движения гражданских судов в Финском заливе.

Напомним, Министерство обороны Финляндии подтвердило атаку беспилотника на российское торговое суднов международных водах Финского залива. Судно получило повреждения. Инцидент произошёл утром в субботу, 21 ноября, к западу от острова Суурсаари (Гогланд).

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