Крымский мост – в дыму: что говорят оккупанты и как Украина собирается освобождать полуостров

Что происходит в Крыму, почему задымилось на Крымском мосту и как Украина собирается освобождать полуостров, читайте ТСН.ua

На Крымском мосту снова кто-то курил, в Севастополе визжала воздушная тревога, а местный гауляйтер умоляет сохранять спокойствие.

Что происходит в Крыму, почему задымилось на Крымском мосту и как Украина собирается освобождать полуостров? Подробности в эксклюзиве Артема Зябкина TSN.UA.

"Внимание всем! Воздушная тревога" – уже несколько дней подряд утро в Севастополе не обходится без звуков сирен. Ну, если быть честным, то включают ее не везде, на что постоянно жалуются местные. Наверное, по мнению гауляйтеров, кому-то она нужнее.

Что летело в Крым?

В этот раз сирены не утихали почти 2 часа. Оккупационные власти сообщили, что полуостров атакует сразу большое количество средств. Каких именно, не уточнили, но испугались даже на Крымском мосту. Видео задымления на нем сняли местные жители. Кстати, автора этого видео россияне схватили за считанные часы и заставили извиняться на камеру.

Скорее всего, это дым не от попадания. Россияне уже не в первый раз пускают белый дым на мосту. По их замыслу он должен замаскировать "скрепу" Путина от ракет. Аналогичные меры используют и остатки Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте.

Насколько это эффективно, неизвестно, но похоже, что паника у них не безосновательна. Российские так называемые "военкоры" говорят о пролете 6 ракет Storm Shadow над временно оккупированными Пологами Запорожской области. Говорят, что ракеты летели низко – на высоте 50 метров, но фото или видео не дают. Впоследствии зафиксировали пролет ракет уже над Азовским побережьем.

У Украины есть план возвращения Крыма

Но и это еще не все сюрпризы для окупантов! У Украины есть четкий план возвращения Крыма. Об этом на саммите Крымской платформы заявила представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева. Она подчеркнула, что для его реализации Украине нужно больше оружия и дипломатическая помощь партнеров.

"Некоторые партнеры могли подумать, что мы не готовимся освобождать территории, что мы хотим об этом забыть. Нет, это не так. Территорию мы освобождаем и имеем конкретный пошаговый план освобождения и реинтеграции этой территории", – заверила Ташева.

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О неотвратимости возвращения Крыма не раз заявлял и сам Зеленский. На саммите Крымской платформы президент озвучил первые успехи на этом пути. А именно, о бегстве Черноморского флота в Абхазию.

Что сказал Шойгу

Были ли прилеты в Крыму, на момент записи неизвестно. Не комментировали эту атаку и минубиства РФ. Зато выложили выступление Шойгу, где тот зачитал из бумажки об успехах "бравой" российской армии. Прибедняться не стал и сразу выдал весь бред: Россия побеждает, Украина проигрывает. Но потом что-то его занесло. Говорит, за месяц российская ПВО сбила 37 самолетов. Интересно, это с учетом своих самолетов или нет?

Заочно сбив все F-16, Шойгу словно успокоился. Но ведь для минобороны РФ лгать и является работой. Например, они отчитывались об успешном отражении ночной атаки дронов.

Но у Буданова иного мнения. В ГУР опубликовали видео и фото впечатления по российской радиолокационной станции "Подлет" в Белгородской области.

"Воины ГУР МО Украины во взаимодействии с собратьями с ССО и 1-й отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна обнаружили и нанесли поражение дорогостоящей российской радиорелейной станции 48Я6-К1 "Подлет". Такое оборудование враг использует для выявления воздушных целей на малых и высотах", – говорится в сообщении Главного управления разведки.

Спасибо воинам-спецназначенцам за хорошие новости! А оккупантам в Крыму желаем побольше зажигательных рассветов. Пусть каждый военный преступник и коллаборант получит по заслугам, а украинский флаг снова развевается в Крыму и Севастополе.

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Взрывы! Крымский мост – В ДЫМУ! Шойгу в панике языком "сбивает" украинские самолеты!