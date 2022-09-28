Крымского сценария не будет: военный эксперт рассказал, как дальше могут разворачиваться события на фронте

Несмотря на то, что оккупанты активно пытаются закрепиться на захваченных территориях и образуют свои органы власти, ВСУ продолжат вытеснять оккупантов с территории Украины.

При самом худшем сценарии, если вдруг Вооруженным силам Украины не удастся отбить Крым силой, Киеву придется вернуться к переговорам. Однако даже при таких обстоятельствах ни одного клочка украинской земли России не достанется.

Об этом рассказал эксперт Defense Express Иван Киричевский в комментарии ТСН.ua.

По словам эксперта, сегодня россияне на оккупированных территориях, где могут открывают филиалы "Единой России" и превращают полицию в милицию Российской Федерации. Для обслуживания оккупационного аппарата даже пригнали чиновников из центральных регионов России. Фактически контроль над захваченными территориями оккупанты установили давно. Но будет ли так и дальше?

"Я здесь начну с исторической параллели. Когда была Вторая мировая война и Гитлеровский рейх полностью захватил Украину, он разделил ее на несколько административно-территориальных образований. Ну, например, Закарпатье отошло Венгрии, часть западных областей Украины превратили в так называемый "Дистрикт Галичина" в составе так называемого Краковского генерал-губернаторства часть Одесской области отошла Румынии в составе региона Транснистрия, прифронтовые области оставались постоянно под управлением военной администрации, ну а другая часть территорий Украины была расписана под так называемый райхскомиссариат Украина, столица которого была в городе Ровно. Это административное разделение никак не повлияло на ход Второй мировой войны и освобождение Украины от нацистов, независимо от того, как они там чертили границы своих административно-территориальных образований", — подчеркнул эксперт.

Киричевский заявил, что не зависимо от того, как россияне дальше захотят начертить административные границы на временно оккупированных территориях, продвижение ВСУ это никак не остановит и не переломит траекторию войны в пользу РФ.

"Повторение Крымского сценария о том, что Россия что-то там незаконно аннексирует, уже тоже не будет. Максимальное опасение, которое возможно и которое сейчас там циркулирует, это то, что вдруг Крым не удастся отбить силовым путем — придется возвращаться к так называемому дипломатическому треку. Это что-то из рубрики "Сколько россиянам нужно времени, чтобы убраться прочь". Можем вспомнить историческую параллель, что для вывода советских войск из Германии, России понадобилось 4 года — это в очень ускоренном темпе. О том, что России кто-то позволит незаконно захватывать новые территории и смириться с тем статусом-кво – об этом речь не идет", — подчеркнул эксперт.

Напомним, эксперт Defense Express Иван Киричевский заявил, что российская оккупационная армия не сможет добраться до Одессы. Для этого нужно либо сначала взять Николаев, либо высадить морские десанты на побережье Одессы.

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