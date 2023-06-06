"Крыши домов исчезают под водой": жительница Херсонщины рассказала, что видит своими глазами

После подрыва Россией Каховской ГЭС многие жители Херсонской области вынуждены срочно покидать свои дома из-за потопа.

С одной из тех, кто прямо сейчас эвакуируется из той части Херсона, которую россияне со всем живым затопили миллионами тонн воды, пообщался сайт ТСН.ua. Елена Николаевна Бедарева как раз ехала в эвакуационном автобусе из села Тягинка, чтобы спасти свою семью.

"Эту ночь мы были в подвале у соседей. Выехавшая соседка позволяла им пользоваться в случае угрозы. Накануне было красное зарево, какое-то нехорошее предчувствие того, что что-то должно произойти, поэтому и решили ночевать в укрытии", — говорит женщина.

По словам Елены Николаевны, вода стала прибывать медленно, но стабильно.

"На этот раз взрывы были глухими, было непонятно, что происходит. Когда вышли из подвала, то увидели, как подтапливают улицы. Стало понятно, что взорвали дамбу. Вода начала прибывать медленно, но стабильно. У нас на улице затопило полностью уже три дома, уровень воды сравнялся с крышей. Было очень страшно, страшно от ощущения, а что делать дальше. Видели, как крыш домов не было видно, деревья затопило. То есть уровень воды такой, что едва видно, что там был дом. Нас сейчас эвакуируют в Кропивницкий, куда именно – неизвестно, ничего не знаем. Хоть наш дом еще не подтопило, но вода от него уже в 50 метрах", – рассказывает Елена Бедарева.

Она добавила, что с самого утра началось оповещение о том, что нужно быть готовым к эвакуации.

"Нас эвакуировалось 5 человек, вся семья. Например, моей маме – 72 года, самому маленькому ребенку в нашей семье – 4 года. Нам предложили эвакуироваться, потому как дом может затопить", – сообщила нам Елена Николаевна.

Подрыв Каховской ГЭС: как происходит эвакуация

В Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС 6 июня происходит эвакуация из опасных районов.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин отдельно обратился к жителям левого берега. Он призвал их сделать все возможное для сохранения жизни, немедленно покинув опасные территории.

"Укрзализныця" запустила из Херсона первый эвакуационный поезд.

По состоянию на 11.00 было эвакуировано 885 жителей Херсонщины. Вода не перестает прибывать, некоторые дома уже затоплены полностью.

Во время эвакуации российские войска ведут обстрел Херсона: обломочные ранения при спасении людей получили двое полицейских.

Тем временем херсонцы пытаются спасти от потопа животных.

Херсонцы спасают животных из смертоносной ловушки после подрыва Каховской ГЭС

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