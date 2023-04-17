Крыши летали в небе, как листья бумаги: сверхмощный ураган натворил беды на Буковине

Изуродованные крыши и сорванные линии электропередач — непогода натворила беды в селе Петрашевка на Буковине. Сначала там прошел ливень с градом, а потом внезапно налетел ураган, говорится в ТСН.

Как кровля из дома соседки, летает в небе, сняли местные жители. Крыша у дома здесь сорвало полностью, о ней напоминают разве что обломки и куски изуродованного шифера. Владелица дома успокаивает себя лишь тем, что осталась жива, потому что в момент, когда бушевал ураган, ее здесь не было. Ветер был такой силы, что кровля разбрасывала на несколько десятков метров по соседним дворам. Сейчас семья, как могла, перекрыла крышу пленкой, потому что дождь продолжает лить.

"Соседи все мне помогали. Я не могла зайти в свой дом, там все текло, все. В щепках все было, шифер из сарая, тут ужас был. Что мне делать? Как мне делать?», – говорит Марианна Жар.

Селяне рассказывают, непогода началась внезапно и продолжалась всего несколько минут. Сначала пошел сильный ливень и град, а потом начался ветер такой силы, что шифер швыряло, как листки бумаги. “Я такого еще не видела, только по телевизору. Сижу во дворе и вижу как летают какие-то клеенки, бумага и думаю что это такое? И вижу – смерч. Такой черный, крутится и через две секунды – нет крыши”, — говорит очевидца.

Всего в Петрашевке повреждено 19 крыш. Также снесло заборы, несколько окон и дверей. Сорванные линии электропередач уже починили и возобновили электроснабжение. Комиссия уже составила акты о масштабах разрушений. "Будем подавать это на Черновцы, на областную военную администрацию. Увидим, что будет из областного бюджета, из государственного и местного бюджета", — говорит глава ОТГ Василий Скрипкару.

Пострадавшие семьи надеются, что власть поможет им как можно быстрее, ведь синоптики прогнозируют, что дожди здесь продолжатся.

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