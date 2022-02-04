Ксения Собчак поделилась пессимистическим прогнозом по примирению россиян и украинцев

Российская журналистка назвала "огромной политической трагедией" и "катастрофой" то, что происходит между "братскими народами".

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак не видит оснований для оптимизма по поводу будущих отношений россиян и украинцев и считает, что за несколько ближайших лет примирение не состоится.

Об этом она заявила в четверг, 3 февраля, в прямом эфире ток-шоу "Право на владу".

Прогноз российской журналистки по поводу налаживания отношений между Украиной и Россией в ближайшие несколько лет - пессимистический. Главной причиной этого она считает отсутствие изменений в российском государстве.

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"К сожалению, я не думаю, что в России политическая ситуация в ближайшие годы изменится. Я думаю, что вот та самая пресловутая стабильность — она в нашей стране будет происходить и дальше”, — отметила Собчак.

По ее мнению, для того, чтобы произошло примирение на бытовом уровне, тоже нужно время, поскольку "очень много дров наломано".

“Уже есть жертвы с вашей стороны, с нашей. Разрушены семьи, разделены семьи. Я знаю огромное количество примеров, когда в одной семье братья родные перестают разговаривать друг с другом, потому что имеют разную позицию на тему происходящих конфликтов. Это реальные жертвы, погибшие люди. Я не думаю, что это можно взять — и быстро простить и забыть, к большому сожалению”, — подчеркнула Ксения Собчак.

Происходящее между "братскими народами", российская журналистка назвала "огромной политической трагедией" и "катастрофой".

Собчак не верит, что украинцы и русские скоро помирятся

Напомним, в России ученые, музыканты, писатели и деятели культуры начали собирать подписи против войны с Украиной.

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