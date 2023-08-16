"Кто будет контролировать лес – тот сможет двигаться вперед": россияне сжигают Серебрянский заказник в Луганской области (видео)

Россияне совершают очередной экоцид в Луганской области, уничтожая Серебрянский заказник. Это более 100 гектаров леса.

В Луганской области в районе Серебрянского заказника один из самых горячих участков фронта. Бойцы, которые держат это направление от Лимана и в сторону Кременной, говорят, что воевать в лесу сложнее, чем в городе.

О причинах и лесных боях рассказала корреспондентка ТСН Наталья Нагорная.

Эта лесистая территория уже 11 месяцев свободна. От врага, но не от обстрелов. Рядом граница Донецкой и Луганской областей. Смысла здесь что-то восстанавливать пока нет, ведь боевые действия обострились, а оккупанты снова разрушают все вокруг.

Серебрянский заказник на мониторе украинских военных / Фото: ТСН

На мониторах – сотни гектаров сплошного леса, в котором можно рассмотреть и наших, и врагов. Военные говорят, что российские оккупанты "копают себе небольшие норы и соединяют их проходами", но не каждый вид вооружения может их качественно выкуривать с этих нор.

Большие ожоги Серебрянского лесничества видны сверху. Защитники отмечают, что россияне наносят природе большое количество вреда и фактически палят заказник. Враг использует большое количество воспалительных мин, а также фосфорные боеприпасы, что приводит к верховым пожарам.

Корреспондентка побывала в выкопанном тайнике и на первый взгляд кажется, что в нем безопасно, но вражеская авиация и ракеты выискивают именно такие места.

Командир батальона 63 ОМБР с позывным Фугасом / Фото: ТСН

"Противник очень активно использует кабы (управляемые авиабомбы – ред.), пытается найти такие пункты управления, как мы с вами сидим, влупить по нам, пытается найти пункты управления, скопления, бьет по гражданской инфраструктуре", — рассказывает командир батальона 63 ОМБР с позывным Фугас.

Фугас рассказывает, как целили по нему и даже смеется. Хотя сам чудом остался жив.

"Мы проводили наступательные действия, у нас были выставлены антенны, они запилинговали и высокоточным своим [оружием] влупили, но промахнулись, сожгли мне машину", — вспоминает военный.

Пока защитники на мониторах наблюдают за лесом, наверху почти постоянно угроза ракетного удара. Насколько много врагов там находится, трудно понять.

Серебрянский заказник на мониторе украинских военных / Фото: ТСН

"Противник сконцентрировал большое количество сил и средств, превосходящих нас в количестве..." — признаются военные.

Фугас объясняет: кто будет контролировать Серебрянский лес, тот и сможет двигаться вперед.

"Они очень хотят на Крамаматорск, Славянск. Нам лес нужно, чтобы взять Кременную, из Кременной открывается хорошая дорога на Лисичанск, Северодонецк и так далее — города, которые нужно вернуть", — говорит военный.

Цена каждого освобожденного метра очень высока – это жизнь и здоровье людей, одевших камуфляж и вставших на защиту.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Россияне копают себе норы!" ЭКСКЛЮЗИВ ТСН из Серебрянского леса в Донецкой области"

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