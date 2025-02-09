Кто будет жить в Украине после войны: демограф встревожил прогнозом

Кого будет больше: мужчин или женщин? Демограф ошарашил прогнозом. Ученый рассказал о перспективах демографической ситуации в Украине и возможных путях выхода из кризиса. Что будет с рождаемостью, каким может быть соотношение мужчин и женщин после окончания войны и как можно продлить продолжительность жизни украинцев. Все детали – читайте в эксклюзиве TSN.ua.

Женщины VS Мужчины

В прошлом году Украину покинули почти 500 тысяч украинцев, что еще больше усугубило демографический кризис в стране. О том, чем это грозит нашему государству, рассказал Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ.

По словам эксперта, любое сокращение численности населения из-за природных факторов или миграции негативно сказывается на текущей демографической ситуации в стране. А также будет негативно влиять на дальнейшую перспективу и демографическое развитие Украины в целом.

"Опыт других войн показывает — чем дольше длится война, тем меньший процент людей возвращается. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев дает цифру в 6,9 миллиона украинцев, выехавших за границу. По нашим оценкам, эта цифра на пару миллионов меньше, где-то около 5 миллионов. Но все равно – это слишком безумное число", – подчеркнул Гладун.

По результатам разных прошлогодних опросов, если обобщить все исследования, 25% наших соотечественников сказали, что точно не вернутся в Украину, 25% заверили, что обязательно вернутся, когда закончится война, а 50% еще колеблются.

"Мы предполагаем, если вернется 50%, то это будет очень неплохо для Украины. Это примерно 2,5-3 миллиона наших граждан. Возможно, их больше вернется, а возможно, наоборот, меньше. Сейчас эту цифру никто не может назвать. Тем более, что методы исследований вызывают немало вопросов. Ведь люди выражают эмоциональное мнение, которое у них сложилось на момент опроса. А вот к моменту принятия конечного решения, когда начнут меняться обстоятельства в Украине и в странах пребывания, это мнение может кардинально измениться. Поэтому надеемся на возвращение 50%, но любая потеря – это плохо", – объяснил демограф.

Гладун отметил, что в Украине до полномасштабного вторжения женщин было больше, чем мужчин – на 100 женщин приходилось 86 мужчин. Во время войны на фронте гибнет больше мужчин. А в городах, отдаленных от фронта, – это соотношение примерно один к одному. Что касается выезда за границу, то по данным Евростата на территории ЕС находятся около 4 миллионов украинцев. Из них женщины составляют 60%, а 40% – мужчины.

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"Поэтому есть такое: гибель мужчин на фронте приводит к тому, что диспропорция вновь увеличивается в пользу женщин, а то, что женщины уехали из страны, меняет эту диспропорцию в пользу мужчин. То есть происходит постоянное колебание показателей, и как все сложится к началу этого года, будем оценивать в ближайшие месяцы", — пояснил эксперт.

Три варианта прогноза

В 2024 году разрабатывалось три варианта прогнозов: оптимистичный, при условии, что война закончится в 2025 году, средний – в 2026 и пессимистический – в 2028-м. В зависимости от этих сценариев количество в соотношении мужчин и женщин разное.

По оптимистическому прогнозу, к началу 2025 года было примерно одинаковое число в соотношении мужчин и женщин, но имеем чуть больше женщин. По среднему варианту прогноза – 51% женщин и 49% мужчин. Приблизительно такие же цифры в пессимистическом прогнозе. Здесь следует отметить, если по подсчету населения Украины мы даем погрешность в миллион человек, то в соотношении мужчин и женщин, относительная погрешность будет больше. Все зависит от интенсивности боевых действий, которые мы не можем прогнозировать.

"Кстати, этот прогноз мы делали по всей территории Украины, то есть включительно с оккупированными территориями и Крымом. Но ведь мы не знаем наверняка, какой будет дальнейшая ситуация. Подконтрольная Украине территория на этот момент на 20% меньше. И оценить сейчас половозрастную структуру на подконтрольной территории намного труднее.

Рождаемость после войны

Также эксперт отмечает, что после войны прогнозируется повышение уровня рождаемости. Это связано с тем, что будет происходить реализация отложенных рождений – "компенсационное повышение". То есть те рождения, которые люди отложили до окончания войны.

Но чем дольше будет продолжаться война, тем меньше эффект от компенсационного повышения рождаемости. Это происходит потому, что со временем реализация определенных установок у людей меняется, а также изменяются обстоятельства. Часть людей, планировавших родить, стареют, а молодых пар, входящих в брачный возраст, в абсолютном числе становится меньше. Потому можно сказать, что после войны повышение рождаемости произойдет, но будет не очень большим.

Для того чтобы численность населения не сокращалась из-за природного фактора, нужно, чтобы 100 женщин рожали примерно 220 детей. Конечно, это зависит от страны и уровня смертности в детских возрастных группах. По оптимистическому сценарию прогнозируем, что в 2030 году в Украине будет 140 детей на 100 женщин, по среднему варианту –120, а по пессимистическому – 105. В любом случае это меньше, чем нужно для того, чтобы численность населения не сокращалась за счет природного фактора.

Очень важно, чтобы работали принимаемые государством меры, направленные на повышение рождаемости, создавались определенные условия в экономике и по развитию социальной инфраструктуры. Если все это будет, то можно ожидать, что эти показатели будут больше. А насколько большими это уже напрямую зависит от способности государства экономически реализовывать Стратегию демографического развития до 2040 года.

Угроза постепенного сокращения численности населения

В свою очередь Гладун отмечает, что численность населения будет постепенно сокращаться. Сокращение началось после 1993 года. Приблизительно такая же ситуация будет наблюдаться и после окончания войны.

"Государству и всем гражданам нужно пытаться сделать так, чтобы стабилизировать численность населения на каком-то приемлемом уровне, например, 30 миллионов. Для этого нужно принимать меры по повышению рождаемости и увеличению продолжительности жизни в Украине, чтобы смертность у нас не была такой большой. Желательно, чтобы продолжительность жизни была примерно такой, как в странах ЕС, а она там у женщин на 10 лет больше, чем у нас, а мужчины там живут больше на 15-17 лет. Надо создавать в стране такие условия, чтобы население не выезжало на постоянное место жительства в другие страны. Во всех этих направлениях нужно проводить активную демографическую политику", – считает демограф.

Угроза со стороны РФ является ключевой

Примечательно, что какого-либо четкого критерия, какой должна быть численность населения страны для нормального развития – нет. Есть немало стран со значительно меньшей численностью населения, чем в Украине, но уровень жизни там значительно выше. Многое зависит от того, как организована жизнь в стране. Если с этим все будет нормально, нам может хватить и 30 миллионов.

Но в нашем случае все будет зависеть от того, когда и на каких условиях закончится война с Россией и насколько РФ будет в дальнейшем угрожать Украине. То есть здесь самый важный именно фактор безопасности, уверяет эксперт.

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"Для нас лучший вариант, когда Россия рассыплется на мелкие государства, но пока этого не наблюдается. Или же это вступление в НАТО, где нас пока тоже не очень хотят видеть. Поэтому у нас численность населения надо рассматривать с точки зрения фактора безопасности. И действительно, нужно постоянно готовить все население к войне. Надо вооружаться, а прежде всего развивать современные средства поражения противника, не требующие присутствия человека на линии огня – беспилотники, морские дроны и т.д. Нам нужна высокая военная техническая способность, позволяющая частично компенсировать проигрыш в численности населения России. Ведь мобилизовать всех украинцев в армию невозможно, экономика просто этого не выдержит", – отметил Гладун.

Он добавил, что мы должны понять, какие причины и факторы тормозят наше развитие – потому что в государстве все взаимосвязано. Если у нас будет экономический рост, можно ожидать и роста рождаемости.

Многие украинские семьи отмечают, что одна из причин, почему они не имеют желаемое количество детей – это низкий уровень заработной платы, а еще проблемы с жильем. Если у людей есть собственное жилье, то уровень рождаемости немного больше, чем если они арендуют жилье. Также когда социальная инфраструктура более развита – тоже большая рождаемость.

Если государство внедрит целенаправленную поддержку семей с детьми до 18 лет или 21 года, это тоже увеличивает показатель – люди не боятся рожать детей. Есть уверенность, если вдруг кто-то из родителей получит статус безработного, то государство их поддержит. Комплекс всех этих факторов влияет на окончательное решение супругов о рождении ребенка, а затем влияет на общую демографическую ситуацию в стране.

Что нужно для увеличения продолжительности жизни

Что касается смертности, то во время войны о ней можно говорить только в теоретическом плане. Все мы понимаем, что наши воины гибнут на фронте, хотя пытаются уберечь свою жизнь и защитить нашу, но тем не менее на войне они гибнут. Гражданское население находится в постоянном стрессе, у людей обостряются хронические болезни. Все это увеличивает смертность, подчеркивает демограф.

"По окончании войны нам следует делать массовые осмотры или скрининги населения, возможно, развивать страховую медицину. А еще вводить активную пропаганду здорового образа жизни, доказывать людям, что жизнь как таковая имеет ценность. Ведь украинцы традиционно пренебрегают здоровым питанием, употребляют алкоголь, занимаются табакокурением. Я считаю, что нормально поставленная разъяснительная работа может положительно повлиять на поведение людей. И в конечном счете привести к повышению продолжительности жизни украинцев", – уверен Гладун.

Но сложно сказать, что может помочь именно Украине. Возможно, нам поможет и введение страховой медицины. Ведь на Западе, например, если человек курит, он платит за медицинское страхование больший взнос, чем некурящий. Те, кто занимается физкультурой, посещает фитнес-центры – платит меньшие взносы. Это работает, и побуждает людей к здоровому образу жизни.

Смешанные браки и влияние на демографию

Примечательно, что затяжная война может привести к тому, что количество разводов среди украинских семей значительно увеличится. Что касается женщин, то большая их часть уехала за границу еще незамужними. По всей вероятности, они там найдут пару. Но если девушка или женщина выйдет замуж за иностранца, то она уже вряд ли вернется в Украину. Да, она достигнет определенных плюсов по реализации части собственных планов – получит достойную работу, создаст семью. А вот для Украины это потеря населения, потеря репродуктивного потенциала. И для государства это огромный минус, если женщины не вернутся домой. С другой стороны, женщина может вернуться в Украину после войны, но уже с мужем-иностранцем.

"Я считаю, что даже, если женщины будут возвращаться с иностранцами в Украину, то процент таких возвращений будет незначительным и это существенно не повлияет на демографическую ситуацию. Кстати, в 2019 году, еще до пандемии, в Украине 93% новорожденных имели отца и мать украинцев. ке число. И если взять данные Государственной миграционной службы, то в прошлом году гражданство Украины по факту рождения на территории нашего государства получили 6785 детей», – рассказал демограф.

Мигранты в Украине

В свою очередь Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, рассказал УНИАН, помогут ли нам мигранты из Бангладеш, Индии, Африки преодолеть демографический кризис и какие риски это создает. Пока в Украине критически не хватает рабочих рук, и после окончания войны эта проблема будет только обостряться.

По оценкам экспертов, бизнесу не хватает более трех миллионов работников, и в ближайшие 5-7 лет придется привлекать мигрантов из Бангладеш, Индии, Африки и Ближнего Востока. В Национальном банке также не излучают оптимизм: согласно последнему Инфляционному отчету, дефицит рабочей силы в Украине будет оставаться значительным на прогнозном горизонте и будет ограничивать восстановление экономики. Число мигрантов за границу, по данным регулятора, на протяжении 2024 года выросло на около 500 тысяч и в этом году ожидается выезд еще 200 тысяч человек.

"Еще в конце 2023 года представители Минэкономики заявили о том, что нам потребуется около 4,5 миллиона рабочих рук дополнительно к количеству работников по состоянию на конец 2021 года. По оценкам Международной организации по миграции, Международной организации труда нам потребуется 8,2 миллиона работников. То есть, это огромная проблема, которая встает перед нашей страной. И прежде всего, эта проблема базируется на том, что у нас демографическая катастрофа – у нас каждый год количество умерших превышает количество новорожденных на 250-300 тысяч человек. Условно говоря, каждый год у нас исчезает город, размером как Житомир. И понятно, что в таких условиях, когда население стареет, когда с рынка труда уходит больше людей, чем на этот рынок заходит, нужно каким-то образом это все балансировать. Или предложить нашим женщинам рожать по 5-7 детей, и где-то за 18-20 лет у нас сформируется какое-то дополнительное количество людей, которые смогут выйти на рынок труда. Или быть реалистами и искать возможность привлекать трудовых мигрантов из других стран", – объяснил Воскобойник.

Если в Украине на сегодня минимальная зарплата достигает 8000 гривен, а в соседней Польше — уже 47 тысяч гривен, если средняя зарплата в Украине составляет около 20 тысяч гривен, а в Польше – 72 000 гривен, то понятно, что вряд ли к нам поедут работать поляки, чехи, венгры или немцы. Скорее всего, мы будем приглашать людей из стран, где уровень жизни ниже, чем в Украине. Поэтому действительно нужно рассматривать такие страны, как Бангладеш, Непал, Индия, страны Северной Африки, Центральной Азии, когда-то входившие в состав СССР.

Но то, что мы хотим завозить оттуда людей, не означает, что эти люди обязательно захотят поехать к нам в таких количествах, чтобы закрыть наши демографические пробелы, отмечает эксперт. Тем не менее, нужно все равно идти по этому пути и уже сейчас, не дожидаясь окончания военных действий, искать ответы на три главных вопроса. Как мы сможем вернуть тех украинцев, которые выехали за границу? Второй вопрос – как мы сможем уменьшить объемы трудовой миграции из Украины после окончания войны и открытия границ. Понятно, что нужно искать ответ на вопрос, каким образом мы будем приглашать в Украину трудовых мигрантов и талантливых мигрантов со всего мира.

"Я хотел бы, чтобы мы действительно привлекали англичан и американцев, чехов, венгров и поляков. Но для этого нужно, чтобы наша экономика развивалась, нужно, чтобы наша страна становилась страной свободы — свободы слова, свободы выбора, свободы предпринимательской деятельности, свободы передвижения. Если все это будет, то у нас действительно появится исторический шанс на стремительный экономический и социальный взлет", – считает эксперт

Одним из элементов выхода из проблемы нехватки рабочих рук, который обсуждается, является привлечение женщин к тому или иному виду труда, привлечение людей пожилого возраста – то есть не повышение пенсионного возраста, а предложение пожилым людям дольше работать. Но все упирается в одну цифру – 250-300 тысяч человек каждый год покидает этот мир, и даже если мы с помощью собственных ресурсов сможем отсрочить проблему, мы ее отодвинем на 5-7 лет, а дальше столкнемся с тем, что не будет хватать рабочих рук, налогоплательщиков, потребителей товаров и услуг, которые производятся в Украине.

"В первую очередь, это будет касаться физического труда. У нас не будет хватать строителей и всего, что связано со строительной отраслью. У нас не будет хватать людей, которые будут работать в сельском хозяйстве. У нас недостаточно сварщиков – их не хватало никогда и сейчас, тем более. В связи с тем, что ставка будет делаться на обычных физических работников, людей, не знающих язык, не специалистов в той или иной сфере, именно они нам будут нужны. Понятно, что нам потребуются и высококвалифицированные кадры. Но вряд ли высококвалифицированный айтишник, который будет рассматривать работу, например, в США в Силиконовой долине или Германии, выберет для себя Украину", – пояснил он.

Нужно понимать, что главное достояние каждой страны именно люди, и за человеческий капитал мы будем конкурировать. Бизнес будет конкурировать внутри Украины как за украинцев, так и за иностранцев, а на международном рынке труда мы конкурировать уже между странами. И нашими конкурентами будут и Польша, и Чехия, и Германия – страны, где зарплаты в разы выше, чем у нас. И с этими странами мы будем конкурировать как за украинцев, так и иностранных трудовых мигрантов.

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