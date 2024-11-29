"Кто, черт возьми, этот парень?": как выборы в Румынии шокировали Европу и при чем здесь TikTok

"Мы не можем участвовать в войнах других народов за их интересы, если это вредит нам самим" – это только одна из позиций главного "джокера" президентских выборов в Румынии Келина Джорджеску. Такие заявления приближают его к другим популистам и противникам активной помощи Украине.

Несмотря на то, что 8 декабря Румынию ждет 2-й тур выборов и большинство экспертов склонны к мнению о положительном результате для демократических сил, сам прецедент заставил задуматься над хрупкостью демократии в ЕС.

Агроном, преподаватель университета и "избранник Бога" (как он сам утверждает, довольно агрессивно продвигая православие) неожиданно для аналитиков и либеральных кругов набрал почти 23% голосов в первом туре.

Кандидат вместе со священником говорят о "духовности, православии и Боге". Скриншот YouTube

Джорджеску встретится с благосклонной к Украине Еленой Ласкони во втором туре выборов.

ТСН.ua вместе с экспертами разобрался в феномене популярности радикального политика TikTok и оценил вызовы для Украины и демократии в Европе.

"Ночной ужас" с TikTok

Несмотря на то, что на следующее утро после голосования многие румыны гуглили, кто же такой Келин Джорджеску, его результат может быть показательным в разрезе общей поляризации в Европе.

«Никто этого не ожидал. Да, показатели в 5-6% - типичны для небольших радикальных групп, которые существуют в каждой стране. Но увидеть, как он набирает почти 23%, обойдя крупные традиционные партии с мощными ресурсами, - это был шок. Или даже ночной кошмар», - объясняет бывший дипломат из Румынии Себастен Славицеску.

По словам международного эксперта, неожиданная популярность Джорджеску не имеет традиционных объяснений.

"Он не проводил физической кампании, не был активным в Facebook и даже заявил, что не потратил ни одного евро на выборы. Конечно, это неправда, но сейчас многие аналитики исследуют этот кейс", - поделился он.

Президентская кампания вызвала возмущение из-за использования TikTok для массовой "цифровой пропаганды", в частности из-за активного привлечения инфлюенсеров, которые косвенно поддерживали Джорджеску, часто распространяя противоречивые сообщения. Это спровоцировало реакцию Национального совета по аудиовизуальным медиа (CNA), который обратился к Европейской комиссии с просьбой начать официальное расследование в отношении политической кампании Джорджеску, имея «подозрения в манипулировании общественным мнением из-за ненадлежащего использования платформы». С 8,9 миллионами пользователей TikTok в Румынии охват радикала действительно вызывает вопросы.

Себастен Славицеску выразил надежду на то, что нынешняя ситуация станет уроком для Румынии.

"Я надеюсь, что это лишь эпизод, который мы должны учесть, исправить и извлечь из него уроки. Но это очень тревожно: 2,1 миллиона румын проголосовали за этого человека", – эмоционально поделился он.

Страница TikTok – самая популярная среди каналов коммуникации. Скриншот страницы

Помогал ли кандидату Кремль?

Несмотря на отсутствие массовой поддержки пророссийских идей, в Румынии наблюдается другой вызов - распространение нарративов, совпадающих с российскими интересами, но не являющихся откровенно русофильскими, объясняет Сергей Герасимчук, директор программы региональных инициатив и соседства Центра "Украинская призма".

"Скажем, претензии к Вашингтону и Брюсселю, антиваксерская риторика, манипуляция вопросом «традиционных ценностей». Здесь есть заметные для медиа фигуры. Это и упомянутый уже Джеорджеску, и Джордж Симион из партии AUR, и Диана Шошоаке (лидер SOS Romania, небольшой евроскептической партии - ред.) Они активно эксплуатируют это в своих кампаниях, ориентируясь на электорат из сельской местности, небольших городков, с невысоким уровнем образования", - добавляет эксперт.

Как говорит Славицеску, учитывая контекст региона - ситуацию в Грузии, Молдове и Украине, Румыния также могла стать целью российских дезинформационных кампаний.

"Его месседжи полностью совпадают с кремлевской пропагандой: анти-ЕС, анти-НАТО, анти-Украина, анти-западное партнерство. Он за Россию. И это очевидно", - уверен он.

Почему разрушительные идеи так привлекательны?

Бывший дипломат привел пример разговора с избирателем из своего родного региона, попавшего под «волшебство» Джорджеску.

"Когда я позвонил в родной городок, то это избиратель сказал: "Это привлекательный мужчина. Профессор. Хорошо одевается, имеет уверенный тон". То есть вид и манера общения имели большее значение, чем содержание его заявлений", — удивленно говорит Славицеску.

Джорджеску любит стильно одеваться. Фото с официальной страницы Instagram

Ремус Иоанн Стефуреак, политолог и директор INSCOP Research, обнародовал в Facebook профиль избирателей Джорджеску, взятый из опроса, проведенного в день президентских выборов. За него проголосовали 31% молодых людей в возрасте 18-24 лет, но интересно, что только 13% людей с высшим образованием избрали этого кандидата.

Одним из ключевых факторов успеха радикала стал глубокий кризис традиционных партий и разочарование общества в уровне жизни, считают аналитики.

Этот тренд не новый для ЕС, где радикальные мнения часто находят большую поддержку, чем либеральная повестка, но тоже нельзя не учитывать злую шутку, что сыграли алгоритмы.

Прагматизм и судьба Украины

Как отмечает Сергей Герасимчук, пророссийские нарративы в румынских медиа остаются маргинальными из-за исторически укоренившейся русофобии среди населения.

"Большинство признаков указывает на то, что основные политические силы Румынии заинтересованы в поддержке Украины. Здесь есть и эмоциональная составляющая - слишком напомнила Революция Достоинства события в Тимишоаре и свержение режима Чаушеску. Но есть и чисто прагматический интерес. Бухарест заинтересован в том, чтобы быть хабом в активном восстановлении Украины и участвовать в этом процессе. Румыния может не просто помочь, но и заработать на этом, усовершенствовать собственную инфраструктуру, построить порты и т.д.", - уверен он.

Но не следует и забывать о попытке Бухареста следить за событиями в Вашингтоне и развивать трансатлантические связи.

"То есть, если США радикально изменят свои позиции - Бухарест может быть чувствительным к этим изменениям. Одним словом, Румыния вряд ли будет лидером в поддержке Киева, но на нее можно рассчитывать как на эффективного участника проукраинских коалиций", - подчеркнул Герасимчук.

Либеральная проевропейская кандидат Елена Ласкони. Фото с официальной страницы в Instagram

Себастен Славицеску в свою очередь напомнил, что роль президента в Румынии в большей степени символична, но именно он формирует внешнюю политику страны.

"Если Ласкони победит, это даст импульс стабильности, а праворадикалы не получат большинства в парламенте", – уверен международник.

По его мнению, будущее правительство, скорее всего, возглавят социал-демократы или коалиция с либералами. Большие партийные машины обычных сил способны обеспечить им фуррор. Конечно. если по эмоциональной плоскости избирательные настроения перейдут в прагматическую.

Материал подготовлен при участии CFI, Французского агентства по развитию медиа, в рамках проекта Hub Bucharest при поддержке Министерства иностранных дел Франции.

Автор: Ольга Консевич