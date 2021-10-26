Кто должен возмещать поврежденное ребенком имущество: в школах Киева дали ответ

Важное значение имеет то, умышленно ли был причинен вред, или случайно.

Ребенок повредил школьное имущество прямо на уроке. У учительницы лопнуло терпение. И она написала соответствующий пост в социальной сети, мол, объясните, кто должен возмещать сорванные с окна роллеты?

А в ответ получила шквал возмущения. Одни встали на сторону родителей, мол, пусть расходы покрывает школа. Ведь учитель должен контролировать поведение ученика. Другие считают — ущерб должны компенсировать именно родители ученика.

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Кто же действительно ответственен за поврежденное школьное имущество, "Сніданок з 1+1" решил найти правду.

Директор одной из киевских школ показывает красиво разрисованную стену. А недавно на ней была вмятина.

"Малышам нужно на перерывах бегать, потому что они не смогут потом высидеть урок. Затормозить не успевают своевременно, стены из гипсокартона и одна ситуация у нас была: на втором этаже, где начальная школа занимается, ребенок ударился и проломил локтиком стену. Родители школьника сами проявили инициативу сделать ремонт", — говорит директор.

Родители с пониманием к этому отнеслись и в течение недели исправили. Но, как уверяет директор, если такие ситуации и бывают, то случайно. Ведь учеников с первого класса учат бережному отношению к вещам.

"У нас есть в школе такая традиция, когда первоклассники приходят – они первый месяц знакомятся со школой, ходят показывают какие-то там опыты… Так они видят и учителя им все это проговаривают, что это школьное, что это нужно беречь", — говорит директор.

Если же какие-то моменты и случаются – как вот разбитое оконное стекло – школа ремонтирует свои средства.

"Если школа имеет запасы и возможность, то мы компенсируем сами, если есть определенные проблемы – школа самостоятельно не может, мы обращаемся в инженерно-технический отдел образования и они нам помогают в проведении ремонта также за государственные средства", — объясняет директор одного из киевских школ.

Такого же мнения и директор другой школы Дмитрий Ламза.

"Ну, во-первых, это дети. Повреждение школьного имущества происходит регулярно, потому что в любом случае школьное имущество оно медленно обновляется", — говорит он.

С детьми пытаются просто говорить и объяснять. Как отмечает директор, это единственный действенный метод.

"Ломаются бачки в санитарных комнатах, потому что ребенок хочет сильно нажимать, бьется посуда, чашки, это стабильно каждый перерыв, ломаются стулья, царапается парта, внезапно оббивается стенка портфелями", — добавляет Ламза.

Адвокат Роман Бондаренко отмечает: в любом случае, ребенок не несет ответственности за поврежденное имущество.

"Если малолетним лицом наносится вред, когда оно находится в школе, то есть под наблюдением школы, то школа несет ответственность за ущерб, причиненный ребенком", — говорит адвокат.

Однако, как отмечает он, здесь важно то, умышленно ли был причинен вред, или случайно.

"Если происходит умышленное повреждение имущества, тогда уже школа имеет право обратиться к родителям с просьбой для начала о возмещении ущерба. Если школьному имуществу нанесен существенный ущерб и намеренно, администрация школы имеет право подать гражданский иск в суд на родителей школьника на материальное возмещение", — заключает юрист.

Кто должен возместить поврежденное ребенком имущество в школе

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