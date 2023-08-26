Выедут миллионы: кто и как будет восстанавливать Украину после войны

Демографические угрозы для Украины будут и дальше усиливаться из-за войны. Об этом неоднократно отмечали ученые и эксперты: значительная часть трудоспособных украинцев выехала за пределы страны, спасаясь от войны, рождаемость стремительно сокращается, а после окончания войны возможна новая волна миграции, когда за границу к своим семьям смогут уехать мужчины.

Сайт ТСН.ua выяснял, кто же будет восстанавливать страну и какие возможны сценарии развития событий.

Будут ли возвращаться в Украину из Европы

По оценкам экспертов, более 15% украинских граждан находятся за пределами государства, а это уже огромный вызов национальной экономике. Сколько из них вернется домой, будет зависеть от того, как быстро закончится война, а еще больше от того, создаст ли Украина условия для этого возвращения, а именно: жилье, рабочие места, инфраструктуру.

Сейчас в странах ЕС проживает около 5 миллионов украинцев, это официально зарегистрированные. Чем дольше идет война, тем быстрее меняются миграционные настроения украинцев. По информации Украинского института будущего, этой весной процент тех, кто хочет вернуться домой, составлял от 30% до 40%.

Война разлучила миллионы украинских семей / Фото: Associated Press

"Намерения вернуться люди имеют, но с каждым месяцем количество колеблющихся: возвращаться или нет — увеличивается. По последнему опросу только 20% респондентов намерены возвращаться домой. Соответственно вернуть большую часть людей в Украину будет достаточно сложно. Более половины беженцев не вернется в ближайшем будущем — 3-5 лет. Люди выезжали с детьми. И, соответственно, если дети пошли в школу, родители, вероятнее всего,останутся", — объясняет сайту ТСН.ua Игорь Тышкевич, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего .

Как вернуть тех, кто уехал в Россию

Кроме мигрантов в Европе, большая часть украинцев находится в России. Там их почти 3 миллиона. Часть людей была вывезена из Украины принудительно. Например те, что были "эвакуированы" из Мариуполя. А еще есть трудовые мигранты, которых война застала на территории России. Жертвы российской пропаганды, поверившие в сказку о расправах над всеми, кто контактировал с оккупантами. А также студенты, которые на фоне закрытых украинских вузов вынуждены были поступать в российские.

"Вернуть домой тех, кого вывезли принудительно будет легче. Но большая часть людей – это те, кто находился на временно оккупированной территории и уехал в Россию, потому что решил, что им что-то может угрожать в Украине. Но вопрос в другом: все ли эти люди коллаборанты? Поэтому очень важно, какой будет государственная политика наказания за сотрудничество с агрессором в Украине. Ибо значительная часть из этих людей может вернуться, если поймут, что в Украине им ничего не будет угрожать. С этими людьми нужно будет работать, чтобы преодолеть последствия российской пропаганды", – замечает Игорь Тышкевич.

С каждым месяцем войны количество колеблющихся: возвращаться или нет — увеличивается

Кроме того, существует ряд послевоенных рисков, с которыми может столкнуться Украина после войны. Ведь вопрос восстановления, это не просто взять и отстроить разрушенный дом или даже улицу. Здесь самое главное – какой будет послевоенная экономика, какими будут налоги, зарплаты, какие политические решения будут приниматься в первые месяцы после войны.

Какие существуют угрозы

По словам Анатолия Амелина, соучредителя и директора экономических программ аналитического центра Украинский институт будущего, наибольшие демографические риски для украинцев остаются достаточно острыми и ощутимыми. Поскольку никто не знает, когда закончится война и, тем более, в каком формате будет ее завершение. Также неизвестно, останутся ли после войны риски от террористических атак врага, а именно – диверсионная угроза, ракетные удары и поражения дронами.

"Пока все эти риски для украинцев остаются, поэтому вопрос безопасности для нас главный. Соответственно, родители, в первую очередь, заботятся о безопасности и будущем своих детей, поэтому выбирают безопасный формат жизни — едут за границу. Кто-то возвращается, а кто-то снова уезжает, потому что там безопасно. А кто-то вообще находится в режиме ожидания и возвращаться не собирается. Но стоит отметить, что здесь все взаимосвязано – если украинцы не возвращаются домой, то в стране сокращается экономика, снижается потребление, падает спрос на товары и услуги. также уменьшается объем продукции, которую компании могут производить. И, как следствие, возникает дефицит трудовых ресурсов в разных секторах. И это достаточно серьезный удар по украинской экономике", — рассказывает сайту ТСН.ua Анатолий Амелин.

Эксперт подчеркивает, что из Украины уезжает самое трудоспособное население, а пенсионеры остаются, и продолжают получать пенсию, что тоже ощутимо "давит" на экономику.

"Как следствие у нас сокращаются поступления в бюджет, а также уменьшаются ресурсы для выплат пенсий. Поэтому после окончания войны возникнет достаточно много острых проблем, которые нужно будет решать, в том числе, по наполнению Пенсионного фонда", — добавляет Анатолий Амелин.

Стимул, чтобы поднять рождаемость

Кроме того, в стране стремительно снижается показатель рождаемости. По словам эксперта, пока продолжается война – поднять его невозможно. После окончания войны это реально, но только при условии роста экономики.

"Уровень рождаемости невозможно поднять без финансового стимула и поступления инвестиций – отечественных или международных в экономику, а также создание новых рабочих мест. Большинство украинцев сейчас живут в условиях полной неопределенности – люди не знают, что будет завтра. А рождение детей напрямую зависит от планирования будущего, осознание того, что с ними все будет хорошо. Для современных образованных людей рождение ребенка – это скорее "финансовое бремя", потому что женщина, рожающая ребенка выпадает из рабочего процесса, в семье резко сокращаются доходы, растут критические затраты. Поэтому, без государственной политики, стимулирования рождаемости, которая будет родителям покрывать львиную долю расходов, просто не обойтись", – разъясняет Анатолий Амелин.

Мамы должны получать зарплату

Эксперт добавляет, что рождение ребенка – это действительно значительный вклад в экономику страны.

Воспитывая ребенка – женщина тоже работает / Фото: УНИАН

"Чтобы воспитать ребенка в Украине до совершеннолетия (с рождения до 18 лет) родителям нужно потратить в среднем до 100 тысяч долларов. Это – обучение, одежда, питание, тренировки, развитие, отдых и прочее. Соответственно, рождение детей – это один из главных инструментов стимулирования экономики. Поэтому государственная политика стимулирования рождаемости должна снять с родителей максимальный объем забот. И в первую очередь с мам, увеличив им финансовую помощь. Воспитывая ребенка — женщина тоже работает. То есть — это должна быть полноценная зарплата для мамы, потому что она работает воспитая и следя за своими детьми. Все очень просто – воспитание ребенка стимулирует потребительский спрос в стране, а вместе с этим поток налоговых поступлений", — уточняет Анатолий Амелин.

Эксперт добавляет, что государство должно создать такие условия, при которых украинской семье будет комфортно воспитывать 2, 3 или больше детей. А при рождении каждого ребенка доходы семьи должны не уменьшаться, а наоборот, увеличиваться. Это и станет качественной государственной политикой по стимулированию рождаемости.

Зарабатывать не меньше чем в Польше

Кроме того, существует еще одна угроза, что после окончания войны, мужчины смогут уехать за границу к своим семьям, что создаст еще одну волну миграции.

"Конечно, такие риски есть. Выехать из Украины после победы смогут не только те мужчины, которые сейчас воюют на фронте, но и те, которые находятся в тыловых городах. Все хотят воссоединиться со своими семьями. И это абсолютно естественно И ограничивать никого не нужно, потому что любое ограничение – это лишь стимул для коррупции. А чтобы остановить очередную волну миграции, нужно создать достаточное количество рабочих мест. Для восстановления Украины, ее инфраструктуры – жилой, социальной, транспортной потребуется большое количество рабочих мест. Потому у нас будет высокий дефицит на рынке труда. А это приведет к росту заработных плат, которые сравнятся, как минимум, с зарплатами в Польше. Поэтому у мужчин будет возможность оставаться в Украине и получать здесь достойную зарплату, однако только по рабочим специальностям", — прогнозирует Анатолий Амелин.

Все хотят воссоединиться со своими семьями / Фото: Pexels

Эксперт добавляет, что многие мужчины переехали на заработки в страны Европы, еще до начала войны. Были и такие, что уехали во время войны. Они остались там, устроились на работу и пока возвращаться в Украину не планируют.

"Сделать так, чтобы эти люди вернулись в Украину будет сложно, но возможно. Здесь уже вопрос к качественной экономической государственной политике. Чтобы эти люди вернулись после войны, необходим значительный рост экономики, увеличение зарплат, а также высокий спрос на отечественном рынке труда. Люди должны почувствовать экономическую свободу. Поэтому основная цель – это сильная экономика и инвестиции в нее, новые рабочие места и высокие зарплаты. Если все это так и будет, то люди сами захотят возвращаться домой ", – заключает Анатолий Амелин.

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