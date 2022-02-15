Кто и как помогает Украине: за месяц есть $4 млрд и оборонное вооружение от семи стран

Кто и как помогает Украине: за месяц есть $4 млрд и оборонное вооружение от семи стран

США, Франция и Евросоюз одобрили экстренную макрофинансовую помощь Украине на более чем $3 млрд.

Во вторник, 15 февраля, Верховная Рада на своем заседании приняла проект постановления об обращении к ООН, Европарламенту, парламентским Ассамблеям Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, Организации Черноморского экономического сотрудничества, правительствам и парламентам иностранных государств из-за эскалации со стороны России.

Проектом переговорщики призывают Россию отвести свои войска, а международное сообщество – усилить санкционное давление на Кремль и усилить оказание Украине оборонной помощи.

Пока одни страны категорически исключают военную помощь Украине на фоне возможного широкомасштабного вторжения России, другие активно помогают нам. Уже семь стран снабжают нас оборонным вооружением: США, Канада, Великобритания, Польша и страны Балтии. По сути, только сейчас, на восьмой год войны, сформировалась настоящая международная коалиция в поддержку Украины.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, за предыдущие месяцы Россия создала в Европе кризис безопасности и повысила напряжение до недопустимого уровня. Москва ведет свою опасную игру, применяет тактику устрашения и шантажа без каких-либо реальных причин.

"Вспомните 2014 год. Это фактически было табу - предоставить Украине оружие, чтобы она могла защищаться от нападения России. Мы это табу сняли", — добавил Дмитрий Кулеба.

Только за последний месяц 17 американских самолетов доставили в Киев более 1300 т оборонительного оружия. В воскресенье, 13 февраля, Литва предоставила нам ракетные комплексы Stinger. Во вторник, 15 февраля, Канада объявила о предоставлении Вооруженным силам Украины автоматов, пистолетов, карабинов, 1,5 мле патронов, снайперских винтовок и другого оснащения на более чем $6,1 млн.

В понедельник, 14 февраля, в день первого визита в Киев канцлера Германии Олафа Шольца, посол Украины в Германии Андрей Мельник в очередной раз призвал Берлин предоставить нам тяжелое вооружение: 12 тыс. противотанковых и 1 тыс. зенитных ракет. Но единственное, на что пошла Германия, — это предоставление 5 тыс. военных шлемов. И то украинское Минобороны еще не получило точного ответа Берлина, когда именно приедет амуниция, и приедет ли вообще.

Нельзя сказать, что визит Олафа Шольца в Украину прошел безоблачно. Во время пресс-конференции по итогам двухчасовых переговоров с Владимиром Зеленским канцлер Германии дважды проигнорировал вопрос журналистов о "Северном потоке-2", который уже нанес непоправимый ущерб энергетической безопасности Украины, вдобавок к многомиллиардным убыткам. Да, Германия согласовала предоставление нам кредита на 150 млн евро. Но при сегодняшней позиции официального Берлина и его действиях, потери украинской экономики значительно больше.

По словам Дмитрия Кулебы, буквально за последние сутки (14-15 февраля – ред.) были приняты решения почти на $2 млрд. О предоставлении Украине гарантий суверенных кредитов на $1 млрд для поддержки программы экономических реформ и продолжения сотрудничества с МВФ объявили Соединенные Штаты. Канада, в дополнение к летальному оружию, также предоставит Украине $400 млн кредита.

ТСН.ua

На прошлой неделе, во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Киев, Париж объявил о выделении программного финансирования на 1,2 млрд евро, которое может быть использовано на конкретные проекты развития. И еще напомним, что в начале февраля Евросоюз одобрил предоставление Украине экстренного (внепланового) проекта макрофинансовой помощи на 1,2 млрд евро. То есть, за последний месяц Киеву удалось аккумулировать $4 млрд.