Кто и как воровал на украинской энергетике: все, что известно о схемах и "заработках"

НАБУ провела операцию "Мидас"

На днях Национальное антикоррупционное бюро во время спецоперации «Мидас» провело масштабные обыски у министра юстиции Германа Галущенко, в государственной компании «Энергоатом» и в квартире бизнесмена Тимура Миндича.

Об этом говорится в материале «Хапуга.ua».

Что известно об операции «Мидас», которая разоблачила громкую коррупционную схему

Летом 2024 года НАБУ начало операцию «Мидас», которая длилась 15 месяцев. К следственным действиям привлечен весь личный состав Национального бюро. В результате проведенной работы получены тысячи часов аудиозаписей, которые являются доказательством деятельности преступной организации в сфере энергетики и обороны.

Аудиозаписи о коррупции в энергетике и обнародованные НАБУ шокировали страну. В частности, на записях слышно, как фигуранты дела фактически отказываются строить защитные сооружения для объектов энергетики, пока не получают откат.

По данным детективов, схема предусматривала откаты от 10 до 15 процентов от каждого контракта государственного «Энергоатома». Конкретных финальных сумм убытков не называют, но масштабы можно представить с учетом годового дохода компании. Это более 200 миллиардов гривен.

Средства легализировались через бэк-офис в центре Киева. Через него прошло около 100 миллионов долларов. Откаты частные фирмы, контрагенты «Энергоатома» должны были платить, иначе их платежи за оказанные услуги или поставленную продукцию блокировали. Такую схему внутри организации называли шлагбаум.

На записях, которые в последние дни просто разрывают информационное поле страны, люди с прозвищами «Рокет» и «Тенор».

Разговор фигурантов дела

По информации нардепа Ярослава Железняка, «Рокет» — это бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, а «Тенор» — исполнительный директор по физической защите и безопасности «Энергоатома», бывший работник Генпрокуратуры Дмитрий Басов. Советник министра и директор безопасности «Энергоатома» взяли под контроль все закупки компании и создали условия, при которых все контрагенты «Энергоатома» должны платить неправомерную выгоду.

Формально Миронюк и Басов не имели никаких законных рычагов влияния, но фактически выполняли все это, говорят следователи. Деньги с черных схем на энергетике стекались в отдельный офис преступной организации, который занимался легализацией незаконно полученных средств. Помещение в самом центре Киева и принадлежало семье бывшего народного депутата, предателя Украины, ныне сенатора РФ Андрея Деркача.

Через этот офис велся строгий учет денег, поддерживалась черная бухгалтерия и организовывалось отмывание средств через сеть компаний-нерезидентов. Значительная часть операций, в частности выдача наличных, осуществлялась за пределами Украины. Там за определенный процент отмывали деньги и для других дельцов.

Что известно о Миндиче

По оценкам следствия, через так называемую «прачечную» прошло около 100 миллионов долларов США. Уже с подозрениями фигурируют и те, кто, как доказывает следствие, реально организовал этой впечатляющий масштабом хищения. Руководил схемой, считают детективы, Тимур Миндич.

Тимур Миндич

он, по информации нардепа Железняка, проходит в пленках под прозвищем «Карлсон». Да и на официальном видео НАБУ его можно узнать.

Миндич на самом высоком уровне контролировал эту «прачечную», где отмывались средства, полученные преступным путем. Из помещения на верхних этажах дома на улице Грушевского в Киеве определял кому и сколько выдавать или перечислять наличных.

Бизнесмен, по версии НАБУ, руководил и давил на топ-чиновников центральной власти, чтобы решить свои дела, в частности в энергетике и оборонке.

Зафиксированные детективами разговоры иллюстрируют, как «Карлсон» руководил финансовыми потоками. Обсуждал бронирование доверенных лиц через фиктивное трудоустройство.

Миндичу объявили подозрение, но буквально за несколько часов до обысков в понедельник он выехал из Украины. Нардеп Алексей Гончаренко пишет, что бизнесмен сбежал в Варшаву, поселившись в люксовом пятизвездочном отеле.

По его данным, Миндич проскочил границу по израильскому паспорту. Журналист Михаил Ткач считает, что предприниматель улетел в Израиль.

Кто еще причастен к хищениям в энергетике

Бывшему вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов, у которого на записях НАБУ, называя Че Геварой, также сообщили о подозрении в незаконном обогащении. По данным НАБУ и САП, он был среди тех, кто посещал так называемую прачечную — офис в центре Киева, где отмывали деньги, добытые на государственных схемах. Следствие задокументировало, как участники группировки передавали бывшему чиновнику наличные.

Детективы установили по меньшей мере несколько эпизодов передачи денег. Всего более 1 миллиона 200 тысяч долларов США и почти 100 тысяч евро.

По данным детективов, когда экс-чиновник уже засветился в антикоррупционных расследованиях, последние полмиллиона долларов получила его жена.

Подозрения, по информации «Радио Свобода», получили четверо работников так называемого офиса по легализации средств. Среди них главный финансист офиса Александр Цукерман. На пленках это Шугамен. Ему удалось выехать из страны.

Подозрение также вручили бухгалтеру группировки Игорю Фурсенко, частному предпринимателю Лесе Устименко, бизнес-вумен Людмиле Зориной и исполнительному директору по безопасности «Энергоатома» Дмитрию Басову.

Уже несет политическую ответственность экс-министр энергетики и действующий министр юстиции Герман Галущенко, чей голос можно узнать на скандальных пленках. Галущенко отстранили от исполнения обязанностей министра юстиции на внеочередном заседании правительства. Министр энергетики и некогда заместитель министра энергетики Светлана Гринчук тоже написала заявление об отставке.

