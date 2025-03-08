Кто и зачем "охотится" на ТЦК и их сотрудников: ответ военного из Третьей штурмовой

Россия ведет против Украины войну по всем возможным фронтам, в том числе и организует диверсии, связанные с ТЦК.

Трагические инциденты с подрывами ТЦК и убийствами их сотрудников в тылу организуют российские спецслужбы, чтобы расколоть украинское общество, ослабить его изнутри.

Такое мнение высказал командир 1-й роты 2 ШБ 3 ОШБр на позывной "Мося" в эксклюзивном интервью журналистке TSN.ua Алине Туришин.

"То есть эти действия – это еще одно звено войны, которое направлено на раскол в обществе, чтобы настроить гражданских против военных, военных против гражданских. Не больше, не меньше. Это часть гибридной войны", – отметил военный.

В то же время он уверен, что такие случаи вряд ли приобретут какой-то массовый характер.

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Напомним, по мнению военного, мобилизация в Украине провалена. Вместо снижения мобилизационного возраста, власти должны сосредоточиться на эффективной подготовке, разъяснении мотивации и комплексных реформах в мобилизационной системе.

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