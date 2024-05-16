Кто и зачем стрелял в Фицо: новые скандальные подробности покушения на словацкого премьера

Появились новые подробности жестокого покушения на словацкого премьер-министра Роберта Фицо. Уже точно известно, кто именно выстрелил в лидера соседней Украины и даже его мотив.

Кто пытался убить Фицо, в каком состоянии сейчас находится премьер и действительно ли покушение на якобы пророссийского политика курировали из Москвы? Все детали рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Фицо жив?

Жизнь премьера Словакии больше не под угрозой. С таким названием утром 16 мая вышли СМИ. По данным журналистов, узнавших все подробности от окружающих политика, за жизнь лидера всю ночь боролись словацкие медики и им это удалось. В городе Банская Быстрица, куда премьера экстренно доставили 15 мая на вертолете, провели тяжелую операцию. В Фицо несколько раз стреляли : очевидцы говорят, что слышали по крайней мере 5 выстрелов. По словам медиков, Фицо был в критическом состоянии, но в сознании. По словам вице-премьера Словакии Томаша Тараба, Фицо попали в живот и сустав. Политика успешно прооперирована, однако он до сих пор в больнице.

"Фицо оставался в больнице с тяжелыми ранениями после многочасовой операции, а покушение на его жизнь — первое покушение на действующего лидера ЕС за более чем два десятилетия", — пишет Financial Times.

Известно и то, кто покушался на Фицо. Словацкие СМИ киллером называют 71-летнего писателя, активиста либеральной партии Прогрессивная Словакия Юрая Чинтулу. Человек находился в небольшой толпе, когда Фицо выходил из дома культуры в городе Гандлова, где проводилось выездное заседание словацкого правительства. Подозреваемый был задержан на месте инцидента.

Но почему писатель и поэт решил жестоко убить собственного премьера? В Сети сразу начали искать, откуда у этого инцидента торчат уши, и нашли много интересного. Юрай Чинтула ранее восхвалял пророссийскую военизированную группировку Slovenský branci и делал с его участниками совместное фото.

В 2016 году на Facebook-странице этой группировки появилось сообщение с фотографией поэта, писателя и публициста Юрая Цинтулы, объясняющее, чем она его привлекла.

Как первую причину он называет способность действовать без приказа государства, как вторую — бескорыстный энтузиазм, поскольку они сами покупают оружие и снаряжение за собственные деньги... в свободное время осваивают тактику и стратегию. Он утверждал, что в Европу едут сотни тысяч мигрантов, а эти патриоты хотят защитить Словакию от их влияния.

Как сообщает издание Dennik N, осенью 2022 года Slovenský branci объявили о прекращении деятельности. Раньше они долгое время повторяли те же тезисы, что и прокремлевская пропаганда. Они защищали путинскую Россию, критиковали Запад, Евросоюз, мобилизовались против мигрантов и атаковали СМИ и неправительственные организации.

За что хотели убить Фицо?

Кстати, как пишут СМИ, стрелял Чинтула из короткоствольного оружия и имел на него разрешение, полученное во время работы в частной службе безопасности. В МВД страны пока связи Чинтулы с РФ не комментировали, но согласились, что мотив пенсионера был сугубо политический. Впоследствии, уже сидя в наручниках в отделении полиции, Чинтула сам объяснил, почему замахнулся на жизнь Фицо: «Я не согласен с политикой правительства. Средства массовой информации ликвидируют. Почему нападают на RTVS? Судья Мазак — почему его увольняют с должности?”.

А тут нужно немного прояснить ситуацию. Премьер Роберт Фицо, обвиняемый в пророссийскости и частенько сравниваемый с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, как только пришел к власти, начал давить на RTVS — это общественный вещатель Словакии, то есть одно из независимых медиа. Как поясняет украинский проект "Детектор Медиа", в конце апреля 2024 правительство Фицо одобрило реформу, которая может привести к полному контролю правительства над СМИ. Уже в июне этого года ее может утвердить парламент, где у сторонников Фицо есть большинство. Но вы только вдумайтесь, как именно эту реформу объяснили в правительстве.

“Проект реформы инициировала министерша культуры Мартина Шимковичева. Предложенные ею изменения означают, что общественный вещатель RTVS прекратит свое существование, а вместо него создадут новую структуру под названием STVR (Словацкое телевидение и радио). Инициатор «реформы» объясняет изменения, в частности, тем, что размещение буквы S (означающей «Словакия») в конце старого названия является «пренебрежением к нации», поэтому его следует перенести на первое место», — пишет «Детектор Медиа».



А Ян Мазак – бывший председатель Судебного совета Словакии. Когда Фицо пришел к власти, он начал "атаковать" не только его, но и другие независимые судебные органы власти, как Конституционный суд, угрожая увольнениями.

В Словакии назревает кризис

Издание Politico же пишет, что это покушение может открыть некий ящик пандоры для Словакии. Ведь подобные политически мотивированные покушения уже случались, и это может перерасти в тенденцию. В 2018 году там из-за профессиональной деятельности убили журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесту.

Россияне как обычно

Россияне же уже 15 мая, даже не пытаясь узнать истинные причины нападения на Фицо, нашли для своего народа "козла отпущения", конечно обвинив во всем Украину. Первой об этом начала кричать штатная кремлевская пропагандистка Симоньян : «Премьер Словакии ранен. Тот, который говорил, что СВО началась в результате разгула украинских неонацистов и у Путина не было иного выхода. Вот так они работают.

Реакция "Z-пропагандистов"

Но, как говорится, "маразм крепчал", и в России нашлись и те, кто обвинил весь Запад в нападении на Фицо. Один из российских Z-блоггеров заявил, что все из-за западных ценностей, ведь Цинтула был участником либеральных движений и сфотографировался на фоне радужного флага. А вот что издал любимец Путина, его придворный философ Александр Дугин:

В Украине же покушение на Фицо сразу осудили, а президент Зеленский назвал его ужасным. Хотя сам Фицо неоднократно прибегал к откровенно пророссийской, но иногда чисто кремлевской риторике. Так, 13 декабря 2023 г. в одном из своих интервью, комментируя решение Европейской комиссии предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, Фицо заявил, что Украина получила его безосновательно, ведь не отвечает ни одному из критериев Союза: «Это политическое решение, которое не имеет ничего общего с реальностью. Украина совершенно не готова к началу переговоров.

Это, кстати, прямо противоречит выводам самой Еврокомиссии и ее официальным отчетам. К счастью, тогда ни Фицо, ни его друг Орбан не блокировали это важное для Украины решение. Но даже вопреки этой критике со стороны Фицо Украина осудила это дерзкое нападение на него, а вот Россия этот инцидент использовала для очередного обвинения в адрес Украины.



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