Кто имеет право на бронь от мобилизации и как ее получить в 2024 году: что изменится с 18 мая

Критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, критически важных, устанавливаются Кабмином.

Некоторые категории военнообязанных имеют право на бронирование от мобилизации. Однако 18 мая вступит в силу закон №10449 об усилении мобилизации, согласно которому будут изменены в вопросе брони.

Кто имеет право на бронь от мобилизации от 18 мая 2024 г., как работодателям подать работников на бронь и какие документы нужны для этого — читайте в материале ТСН.ua.

Бронирование по-новому от 18 мая

Изменения бронирования, согласно обновленному законопроекту о мобилизации, будут касаться:

органов государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления в должностях:

государственной службы категории "А", председателей областных, районных, районных в городе (в случае создания) советов, сельских, поселковых, городских голов — все военнообязанные; государственной службы категории "Б", "В", в органах местного самоуправления — не более 50 процентов количества военнообязанных этих категорий в указанных органах;

органов государственной власти, других государственных органах, Национальной полиции Украины, Национальном антикоррупционном бюро Украины, Государственном бюро расследований, органах прокуратуры, Бюро экономической безопасности Украины, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной уголовно-исполнительной службе Украины, Службе судебной охраны, в судах, учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования (однако здесь исключение — ред.), как и в штатных должностях патронатных служб государственных органов, юрисдикция которых распространяется всю территорию Украины;

предприятий, учреждений и организаций, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);

предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований или функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, в том числе конечные бенефициарные владельцы таких предприятий, которые не являются их работниками.

Следует заметить, что критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важны для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований в особый период, устанавливаются Кабмином.

Также, когда закон вступит в силу, обязательно должен пройти пересмотр забронированных лиц.

"Обязанность органов государственной власти, других государственных органов, осуществляющих бронирование, оформить отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации в территориальном центре комплектования и социальной поддержки", — говорится в тексте.

Какие предприятия имеют право на бронирование своих работников

Как рассказал в комментарии Фактам ICTV член Ассоциации юристов Украины, юрист в сфере военного права и мобилизации Антон Ревенко, в перечень критически важных могут быть отнесены предприятия, отвечающие двум или более критериям:

общая сумма уплаченных налогов превышает эквивалент 1,5 млн. евро в течение года;

сумма поступлений в иностранной валюте за год превышает эквивалент 32 млн. евро;

предприятие имеет стратегическое значение для экономики и сохранности страны;

предприятие имеет немаловажное значение для отрасли национальной экономики;

отсутствие задолженности по уплате ЕСВ;

размер средней зарплаты застрахованных лиц-работников на предприятии за последний календарный квартал составляет не менее размера средней заработной платы в регионе за IV квартал 2021 г.;

предприятие является резидентом Действия Сити.

Как подать работников на бронь

Оформление брони на работника предприятием, учреждением или компанией состоит из нескольких этапов.

На первом этапе нужно определить список забронированных работников, а также определить должности, которые задействованы на предприятии, без которых предприятию, учреждению, организации будет сложно работать.

На втором этапе – составление предложения по бронированию и сопроводительное письмо. К этим документам также следует добавить справку о количестве военнообязанных, работающих на соответствующем предприятии, учреждении, организации.

Третий этап – направить необходимые документы профильным органам государственной власти.

Далее профильный орган согласовывает с Минобороны (ранее был Генеральный штаб – ред.) и направляет в Министерство экономики Украины, принимающее решение о бронировании работников.

Порядок подачи на бронь

Юрист Михаил Лобунько рассказал, каков алгоритм бронирования.

Подайте документы в уполномоченный орган. Если основание бронирования моб.задания, то нужно обратиться в орган, выдавший МЗ. Если контракт – орган, с которым его заключили. Если это критически важное предприятие – орган, предоставивший этот статус. Соответствующий орган проводит проверку и представляет документы в Генштаб (теперь списки будет утверждать Минобороны — ред.)

Генштаб ( Минобороны — ред.) согласовывает документы и передает Минэкономики

Минэкономики принимает решение о бронировании работников, направляет его в Генштаб и предприятие.

Генштаб отправляет документы о бронировании в ТЦК.

Предприятие со своей стороны предоставляет работнику выписку из указанного решения.

Предприятие должно послать в ТЦК и СП специальное сообщение.

Он добавляет, что рассмотрение документов должно занять не более 25 дней рассмотрения, однако на практике это длится около одного месяца.

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Какие документы нужны для бронирования

По словам юриста Михаила Лобунько, в пакет необходимых документов для бронирования работников есть:

военно-учетный документ;

паспорт гражданина Украины;

заявление от работника (работник должен подать заявление на бронирование, в котором он выложит свою причину, чем предпочитает остаться на работе в случае мобилизации);

объяснительная записка от работодателя.

Напомним, в Раде придумали два варианта экономического бронирования от мобилизации.

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