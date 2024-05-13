Кто имеет право на бронь от мобилизации и как ее получить в 2024 году: что изменится с 18 мая

Критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, критически важных, устанавливаются Кабмином.
Некоторые категории военнообязанных имеют право на бронирование от мобилизации. Однако 18 мая вступит в силу закон №10449 об усилении мобилизации, согласно которому будут изменены в вопросе брони.
Кто имеет право на бронь от мобилизации от 18 мая 2024 г., как работодателям подать работников на бронь и какие документы нужны для этого — читайте в материале ТСН.ua.
Бронирование по-новому от 18 мая
Изменения бронирования, согласно обновленному законопроекту о мобилизации, будут касаться:
- органов государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления в должностях:
- государственной службы категории "А", председателей областных, районных, районных в городе (в случае создания) советов, сельских, поселковых, городских голов — все военнообязанные;
- государственной службы категории "Б", "В", в органах местного самоуправления — не более 50 процентов количества военнообязанных этих категорий в указанных органах;
- органов государственной власти, других государственных органах, Национальной полиции Украины, Национальном антикоррупционном бюро Украины, Государственном бюро расследований, органах прокуратуры, Бюро экономической безопасности Украины, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной уголовно-исполнительной службе Украины, Службе судебной охраны, в судах, учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования (однако здесь исключение — ред.), как и в штатных должностях патронатных служб государственных органов, юрисдикция которых распространяется всю территорию Украины;
- предприятий, учреждений и организаций, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);
- предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований или функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, в том числе конечные бенефициарные владельцы таких предприятий, которые не являются их работниками.
Следует заметить, что критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важны для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований в особый период, устанавливаются Кабмином.
Также, когда закон вступит в силу, обязательно должен пройти пересмотр забронированных лиц.
"Обязанность органов государственной власти, других государственных органов, осуществляющих бронирование, оформить отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации в территориальном центре комплектования и социальной поддержки", — говорится в тексте.
Какие предприятия имеют право на бронирование своих работников
Как рассказал в комментарии Фактам ICTV член Ассоциации юристов Украины, юрист в сфере военного права и мобилизации Антон Ревенко, в перечень критически важных могут быть отнесены предприятия, отвечающие двум или более критериям:
- общая сумма уплаченных налогов превышает эквивалент 1,5 млн. евро в течение года;
- сумма поступлений в иностранной валюте за год превышает эквивалент 32 млн. евро;
- предприятие имеет стратегическое значение для экономики и сохранности страны;
- предприятие имеет немаловажное значение для отрасли национальной экономики;
- отсутствие задолженности по уплате ЕСВ;
- размер средней зарплаты застрахованных лиц-работников на предприятии за последний календарный квартал составляет не менее размера средней заработной платы в регионе за IV квартал 2021 г.;
- предприятие является резидентом Действия Сити.
Как подать работников на бронь
Оформление брони на работника предприятием, учреждением или компанией состоит из нескольких этапов.
На первом этапе нужно определить список забронированных работников, а также определить должности, которые задействованы на предприятии, без которых предприятию, учреждению, организации будет сложно работать.
На втором этапе – составление предложения по бронированию и сопроводительное письмо. К этим документам также следует добавить справку о количестве военнообязанных, работающих на соответствующем предприятии, учреждении, организации.
Третий этап – направить необходимые документы профильным органам государственной власти.
Далее профильный орган согласовывает с Минобороны (ранее был Генеральный штаб – ред.) и направляет в Министерство экономики Украины, принимающее решение о бронировании работников.
Порядок подачи на бронь
Юрист Михаил Лобунько рассказал, каков алгоритм бронирования.
- Подайте документы в уполномоченный орган. Если основание бронирования моб.задания, то нужно обратиться в орган, выдавший МЗ. Если контракт – орган, с которым его заключили. Если это критически важное предприятие – орган, предоставивший этот статус. Соответствующий орган проводит проверку и представляет документы в Генштаб (теперь списки будет утверждать Минобороны — ред.)
- Генштаб ( Минобороны — ред.) согласовывает документы и передает Минэкономики
- Минэкономики принимает решение о бронировании работников, направляет его в Генштаб и предприятие.
- Генштаб отправляет документы о бронировании в ТЦК.
- Предприятие со своей стороны предоставляет работнику выписку из указанного решения.
- Предприятие должно послать в ТЦК и СП специальное сообщение.
Он добавляет, что рассмотрение документов должно занять не более 25 дней рассмотрения, однако на практике это длится около одного месяца.
Какие документы нужны для бронирования
По словам юриста Михаила Лобунько, в пакет необходимых документов для бронирования работников есть:
- военно-учетный документ;
- паспорт гражданина Украины;
- заявление от работника (работник должен подать заявление на бронирование, в котором он выложит свою причину, чем предпочитает остаться на работе в случае мобилизации);
- объяснительная записка от работодателя.
Напомним, в Раде придумали два варианта экономического бронирования от мобилизации.
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