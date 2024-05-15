Кто имеет право на отсрочку от мобилизации среди госслужащих и силовиков

Если государственный служащий не входит в перечень освобождающихся от мобилизации и не имеет бронирования, то может быть призван в армию.

В Украине новым законом о мобилизации предусмотрен четкий перечень тех категорий государственных служащих и силовиков, которые освобождаются от мобилизации. Остальные госслужащие, которые являются военнообязанными и не имеют бронирования, подлежат мобилизации на общих основаниях.

Все об отсрочке от мобилизации для государственных служащих и силовиков читайте на ТСН.ua.

Право на отсрочку от мобилизации имеют госслужащие и силовики:

руководители министерств и их заместители,

руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

народные депутаты Украины и АР Крым;

судьи, судьи Конституционного суда Украины, члены Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководитель Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместитель и дисциплинарные инспекторы ВСП;

уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека;

глава и другие члены Счетной палаты;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений) Минобороны, ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы спецсвязи и защиты информации, СБУ, Службы внешней разведки, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления госохраны, аппарата МВД;

дипломатические служащие МИД Украины, занимающие дипломатические должности;

лица, имеющие дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла и эксперты учреждений экспертной службы МВД;

госслужащие, которые готовят выводы к проектам нормативно правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно правовых актов;

госслужащие, непосредственно выполняющие функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрированию баз данных, внедрению и поддержке новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность президента Украины, Верховной Рады и Кабинета министров.

Бронирование государственных служащих

Бронированию подлежат военнообязанные, работающие или проходящие службу:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления в должностях:

государственной службы категории А, главы областных, районных, районных в городе (в случае создания) советов, сельских, поселковых, городских голов – подлежат все военнообязанные; государственной службы категорий Б, В, в органах местного самоуправления – не более 50% от количества военнообязанных этих категорий в указанных органах;

в органах госвласти, других госорганах, Нацполиции, НАБУ, ГБР, органах прокуратуры, Бюро экономической безопасности, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службе, Службе судебной охраны, в судах, учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования (кроме военнообязанных, указанных в пункте 1 этой части (статья 25), а также на штатных должностях патронатных служб госорганов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований или функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, в том числе и конечные бенефициарные владельцы таких предприятий, которые не являются их работниками.

Критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, критически важных, должны устанавливаться правительством.

Напомним, 7 мая Кабмин автоматически продлил на месяц действующие бронирования, чтобы в переходный период не остановились критически важные для экономики предприятия. За это время должны быть приняты новые правила бронирования в соответствии с изменениями.

Читайте также: