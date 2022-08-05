Кто из артистов пошел на войну или волонтерит: Вакарчук, Зарицкая, Дикусар, Свириденко и Девизоров

Как изменилась их жизнь после 24 февраля и почему помогать стране сегодня важно – говорится в сюжете ТСН.19:30.

Где-то близко от боевых позиций украинских бойцов взрываются артснаряды. Святослав Вакарчук признается, что уже почти не обращает на это внимание. Чуть ли не с начала широкомасштабного вторжения россиян лидер "Океана Эльзы" на передовой поддерживает украинских бойцов. Небольшие концерты иногда проводят прямо в блиндажах во время обстрелов. Между поездками в горячие точки тренер "Голоса країни" устраивает благотворительные концерты в Европе.

"У меня работа поднимать дух бойцам. Я себе сказал, что я буду это делать столько, сколько нужно. И мы это делаем", – отметил Святослав Вакарчук.

С первых дней войны с автоматом защищает страну участник 12-го сезона шоу "Голос країни" Александр Свириденко. Во время службы 20-летний гитарист военного оркестра 194 полка Госспецтрансслужбы Минобороны Украины не забывает и о творчестве. В Сети поделился собственной чувственной песней, чем умилял своих поклонниц. Те признаются, уже соскучились по "Голосу країни". И просят вернуть шоу, съемку 12-го сезона которого прервала война.

"Народный тренер" проекта "Второй шанс" на шоу "Голос країни", бизнесмен и меценат Андрей Мацола также с первых дней полномасштабной войны помогает стране в борьбе с захватчиками. Уже отдал на нужды армии собственное авто и пикапы своей компании. После освобождения Киевщины и Черниговщины Мацола вместе с волонтерами помогает не только с восстановлением разрушенного врагом, но и с организацией временного жилья для нуждающихся, а еще передает винтовки военным, помогает раненым и переселенцам.

Благотворительные концерты в Европе и США и выступления в горячих точках, многочисленные интервью о преступлениях россиян для иностранных СМИ и помощь переселенцам, плетение маскировочных сеток и сбор средств на нужды военных – с первых дней войны лидер "Казки" Александра Зарицкая вместе с другими участниками группы помогает стране на культурном фронте. Призывает других артистов делать то же самое.

"Вся наша Украина в это нелегкое время объединилась и стала одной семьей. Я невероятно горжусь всеми нами каждый день. Мы работаем все вместе ради огромной победы нашей страны", — сказала Александра Зарицкая.

Участник проекта "Танцы со звездами" Дмитрий Дикусар сменил бальные туфли на военные берцы. С первого дня полномасштабного вторжения России хореограф вступил в ряды ВСУ. Мечтает как можно быстрее выгнать захватчиков с украинской земли и вернуться к любимому делу – танцам.

Тем временем Интернет облетели фотографии со свадьбы актера театра и кино, звезды сериала "Доктор Вера" Максима Девизорова и его любимой — актрисы Светланы Гордиенко. Он в военной форме, она — в белом платье и веночке.

24 февраля вместе с братьями Максим отправился в военкомат вступать в терроборону. Но за неимением боевого опыта им отказали. В ряды ВСУ парень попал со второй попытки. Светлана выбор любимого восприняла не сразу.

"Это был скандал! Это такой стресс для нее и слезы, мы чуть не вдвоем плакали. Я ей объясняю, что я должен, а она говорит: "Ты должен быть со мной! Меня охранять!", – вспоминает Максим Девизоров.

Сейчас Максим служит в автороте. Возит необходимое военным на линию огня. До командировки на восток он успел сделать любимое предложение онлайн. Через два месяца они решили пожениться. Из передовой Максима отпустили всего на сутки на свадебную церемонию.

"Мы оказались в Днепре, я ее увидел, она выходит из машины в этом красивом платье с веночком. Ну, я не помню, когда я еще был так счастлив", — говорит Максим.

Он мечтает о скорой победе Украины. Потому что уже куча творческих планов на мирные времена — хочет снимать в кино своих талантливых собратьев.

"Я буду нереально счастлив, если кто-то попробует себя в этом и таким образом изменит свою жизнь", – говорит Максим.

Кто из артистов пошел воевать

Напомним, участник группы "ТНМК" Фоззи рассказал, как помогает украинским защитникам.

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