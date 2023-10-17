Кто из депутатов и звезд в ВСУ и почему сыновья Садового не возвращаются в Украину

Кто из звезд и парламентариев встал на защиту государства и вступил в ряды ВСУ – в сюжете TSN.UA.

Мэр Львова Андрей Садовый год назад заявлял, что в Украине должны служить все – как мужчины, так и женщины – по примеру Израиля. Однако есть одно но – совершеннолетние сыновья мэра Садового учатся, живут и работают за границей.

Об этом в эксклюзивном сюжете TSN.UA рассказала журналистка Виктория Гнатюк.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть видео: Мэр Львова Садовый рассказал, кто должен служить в ВСУ, а сам спрятал сыновей за границей!

Сыновья мэра Львова Андрея Садового, достигшие призывного возраста вместо армии, вступили в зарубежные высшие учебные заведения, там ныне живут и работают. Об этом свидетельствуют их фотографии в соцсетях.

И здесь есть интересный нюанс: год назад Андрей Садовый заявлял, что его сыновья, как и другие, пойдут в армию, когда достигнут совершеннолетия и закончат учебу. Садовый тогда отметил, что старший сын был в военкомате, учится и еще не прошел военную кафедру. Но как только он ее закончит и получит специализацию – пойдет в армию, говорится в сюжете.

"Он учится. Он пошел в военкомат, конечно. Ходит на учет — все так, как должно быть. Я думаю, что все пройдут войну, и все должны пройти мощную выучку", — сказал тогда мэр Львова о своем старшем сыне.

Андрей Садовый также убеждал, что является сторонником израильской системы, когда служат все, несмотря на пол.

"Я больше исповедую систему, которая есть в Израиле, когда и мужчины, и женщины должны служить в Вооруженных силах. Потому что пока Россия — наш сосед — они жизнь нам не дадут. Все должны уметь защищать наше государство", — прокомментировал львовский городской голова.

Впрочем, как оказалось, оба сына не только не пошли в армию, а публикуют в своих соцсетях снимки из разных уголков мира и наслаждаются жизнью за границей. Трое меньших детей мэра, скорее всего, остались в Украине.

Так, 21-летний Иван-Павел Садовый в этом году окончил бизнес-школу Ноттингема в Британии, об этом узнали журналисты на сайте вуза.

"И можно было бы подумать, что он просто ждал окончания учебы и вот-вот вернется на Родину, но нет. Да и похоже, делать этого не планирует, ведь уже работает в том же городе маркетологом, как указано в его профиле на LinkedIn Параллельно парень подал заявку на стажировку в Калифорнии, что в США. А летом, пока в Украине шли бои, был в лагере "Пласта" в Швеции", — отметили журналисты.

Между тем его младший на два года брат 19-летний Фаддей-Лука не стесняется постить в Instagram свои фото и видео из-за границы. То он в Нидерландах наблюдает за утками в каналах Амстердама, то пьет "Беллини" в Дании. К слову, как только журналисты опубликовали информацию, парень профиль сначала переименовал и закрыл, а сейчас его страница в соцсети и вовсе недоступна.

Журналисты для сравнения напомнили, как только в Израиле началась война, сын премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху – Авнер – мобилизовался в армию, хотя он самый младший из детей.

Заявление Данилова о своих сыновьях

На самом деле есть дети украинских политиков и сами политики, да и вообще просто известные люди, которые ушли на фронт. В частности, раньше все обсуждали сыновей секретаря СНБО Алексея Данилова. Мол, отец отправил их за границу до начала войны.

Но Данилов не смолчал и прокомментировал слухи о выезде сыновей из Украины во время войны и заявил, что оба сына служат в армии. Об этом он рассказал в интервью Наталье Мосейчук на канале "Мосейчук+".

"Откуда вы знаете, где мои дети? Я точно знаю, где они есть, и чем занимаются. Когда выходит человек и начинает что-то там рассказывать. Ну откуда тебе это вообще известно? Дети шутят, говорят, что приезжают ко мне из Лондона, Парижа, Майами. У одного Париж — это военная часть, у второго – часть территориальной обороны под Киевом в селе. А начинать оправдываться, что-то доказывать не вижу смысла", — сказал секретарь СНБО в интервью.

Где дети других парламентариев

О военной службе детей других чиновников известно гораздо меньше. Не называя фамилий, народные депутаты говорят, что есть двое коллег в Раде, чьи дети воюют.

Однако российская пропаганда не пренебрегает игрой на эмоциях украинцев и регулярно забрасывает в инфопространство нарратив, вроде "а где дети депутатов" и почему они не идут на фронт. Да и эти манипуляции можно развеять, если вспомнить, что народным депутатам Украины в среднем примерно 41 год, так что не многие из них имеют детей, подпадающих под мобилизацию.

Об этом ранее заявлял и глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Видимо потому, что у нас молодой состав Верховной Рады. У кого-то еще просто нет детей, у кого-то они маленькие. Что касается старшего поколения, мне о таких случаях неизвестно", — прокомментировал Стефанчук.

Кто из депутатов ушел на фронт?

В рядах ВСУ действующих или уже бывших депутатов гораздо больше. Сегодня на фронте нардепы Роман Костенко, Сергей Рудык, Роман Лозинский и Михаил Забродский.

Из женщин – Яна Зинкевич, которая создала батальон парамедиков "Госпитальеры", занимающийся эвакуацией с поля боя раненых украинских военных.

В первые месяцы полномасштабной войны некоторые госслужащие, такие как нардеп Владимир Вятрович и бывший глава парламента Андрей Парубий присоединялись к обороне столицы в рядах ТРО.

Еще больше имен среди депутатов местных и областных советов, среди которых много ветеранов АТО/ООС, но с 24 февраля они снова стали в строй, есть и такие, что ради службы составили депутатский мандат. Среди них, к сожалению, есть и погибшие.

Из тех, кого вы точно знаете: с 2016 года и сегодня службу в рядах ВСУ несет и депутат Киевсовета 9-го созыва Алина Михайлова. В 2017 году она познакомилась со своим парнем Дмитрием "Да Винчи" Коцюбайлом – первым добровольцем, прижизненно получившим звание Героя Украины. После полномасштабного вторжения они пошли на службу вместе, но 7 марта 2023 года "Да Винчи", который на войне с 18 лет, погиб в бою под Бахмутом.

Кто еще из известных людей взял в руки оружие

Успешную карьеру на оружие заменили и известные украинские актеры и певцы. Например, актер Максим Девизоров, известный ролью Дениса в сериале "Первые ласточки", сейчас служит в Вооруженных силах Украины. Артист находится в Донецкой области и выполняет задания. Как отметил актер, участие в боевых действиях у него еще впереди, поскольку пока он еще не имеет такого опыта.

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя вместе с участниками коллектива также вступил в силы территориальной обороны Украины и выполнял задачи в Ирпене и в Буче. Впоследствии он вернулся в мирную жизнь и сейчас гастролирует с благотворительными турами в поддержку Украины.

И перечислять можно долго, вы точно знаете актеров Гарика Бирчу, Ахтема Сеитаблаева и Алексея Тритенко, или Андрея Фединчика, певцов Андрея Хливнюка, рэпера Ярмака или фронтмена группы ТНМК Фагота, режиссера Олега Сенцова.

Служил на уровне с другими в горячих точках и бывший глава МВД и экс-генпрокурор Юрий Луценко, летом мужчина сообщил, что теперь переквалифицируется в волонтера, поскольку ВЛК диагностировала инвалидность и выполнять сложные боевые задачи он уже не может.

Еще в начале полномасштабной войны в ряды ВСУ пошел и муж телеведущей ТСН на 1+1 Марички Падалко, известный журналист Егор Соболев, заключивший контракт с территориальной обороной, которая формируется как часть Вооруженных сил Украины, также участвовал в борьбе за Ирпень.

На фронте и муж ведущей "Сніданок. Вихідний" Валентины Хамайко, известный банкир и бизнесмен – Андрей Онистрат. На войну он пошел вместе со старшим сыном, 21-летним Остапом, к сожалению, 4 июня 2023 парень погиб, не дожив до своего дня рождения месяц. Трагедия произошла под Угледаром – Остап был оператором отделения ударных БПЛА.

"Так как показывает практика, решение идти в армию или нет, зависит вовсе не от статуса, а от позиции и зова. А до мэра Львова только один вопрос, зачем божиться в одном, еще публично, а делать с точностью наоборот?!", – говорится в сюжете.

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