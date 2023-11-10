Кто из мужчин может выехать за границу: пограничник перечислил категории

Выезд за границу мужчин от 18 до 60 лет ограничен во время действия военного положения.

В первый день полномасштабной войны в Украине было введено военное положение и введены ограничения по выезду мужчин, граждан Украины, в возрасте от 18 до 60 лет. Однако оно не является абсолютным.

Начальник отдела паспортной работы Управления организации пограничного контроля АГПСУ Валерий Бойко во время пресс-конференции в "Укринформе" перечислил категории мужчин, которые могут выезжать за границу, передает ТСН.ua.

По его словам, для того, чтобы нормировать категории, имеющие право на выезд за границу, в правилах пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденными постановлением Кабинета министров №57, были внесены соответствующие изменения.

"С 22 февраля по сегодняшний день в это постановление было внесено 22 изменения и дополнения и определены четкие категории граждан, имеющие право выезда, и условия их выезда", — рассказал Валерий Бойко.

К этим категориям относятся:

Мужчины с инвалидностью всех трех групп;

Мужчины, имеющие жену из числа лиц с инвалидностью;

Мужчины, имеющие одного из своих родителей или родителей жены из числа лиц с инвалидностью 1 или 2 группы;

Мужчины, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью 1 или 2 группы;

Родители, опекуны, попечители, приемные родители и родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

Мужчины, забронированные на период мобилизации и в военное время;

Мужчины, признанные непригодными к военной службе с исключением из военного учета;

Мужчины, признанные временно непригодными к военной службе с последующим прохождением военно-врачебной комиссии;

Мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

Мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет;

Усыновители, опекуны, попечители, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки в возрасте до 18 лет.

Мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка и жену, являющуюся военнослужащей;

Народные депутаты Украины;

Работники и военнослужащие из Сил обороны

Также в этот список были включены водители, осуществляющие перевозки гуманитарных грузов и водители транспортных средств субъектов хозяйствования, имеющие лицензию на международные перевозки.

"В дальнейшем также в эти категории были внесены мужчины, принадлежащие к работникам железнодорожного транспорта, спортсмены соответствующих уровней и сборных, принадлежащих к составу экипажей морских судов, авиационный персонал, а также было предоставлено разрешение на пересечение государственной границы определенным категориям государственных служащих центральных органов исполнительной власти и исполнительных учреждений разных форм и собственности, но исключительно в служебные командировки”, — рассказал Валерий Бойко.

Напомним, в Государственной пограничной службе ответили, разрешат ли выезжать всем мужчинам за границу во время войны.

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