Кто из переболевших сможет получить COVID-сертификат и когда введут справку о противопоказаниях: ответили в Минздраве

Кто из переболевших сможет получить COVID-сертификат и когда введут справку о противопоказаниях: ответили в Минздраве

Факт, что человек переболел, должен быть внесен в электронную систему здравоохранения.

Украинцы, переболевшие коронавирусом, смогут получить COVID-сертификат, если выздоровели не позднее 90 дней и их данные внесены в электронную систему здравоохранения.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время общения с журналистами 5 ноября.

Глава Минздрава отметил, что документ смогут получить те, граждане, данные которых о болезни за последние три месяца находятся в электронной системе здравоохранения.

"Каждый будет выписывать справку о противопоказаниях к вакцинации, даже сейчас мы так разработали, что и перенесенная болезнь будет попадать в противопоказания, чтобы была одна справка... Она будет подтягиваться к электронному сертификату, и будем четко видеть все выписанные справки и анализировать ситуацию", — выразился Ляшко.

Также сейчас проходит регистрацию справка о противопоказаниях, которая заработает, по словам главы Минздрава, ориентировочно на следующей неделе.

"Только что мы это запустим, по каждому семейному врачу, который выписывает противопоказания, будет написано: какие противопоказания, куда и т.д. Если он прописывает аллергическую реакцию, мы затем элементарно этого врача можем проверить, действительно ли у этого человека была медицинская запись, которая бы свидетельствовала, что была аллергическая реакция и как они ее снимали, какими препаратами", – сказал Ляшко.

Только два процента украинцев имеют медицинские противопоказания при вакцинации от коронавируса | Новости Украины

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