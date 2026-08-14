Кто из украинцев больше не сможет получить временную защиту в Чехии: новые правила

Украинские беженцы в Чехии / © ТСН

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МВД Чехии назвало четкие критерии, по которым гражданам Украины могут отказать в предоставлении или продлении временной защиты. Правила касаются как общих оснований, так и специальных требований для отдельных категорий заявителей.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщила Хана Мала из отдела коммуникаций Министерства внутренних дел Чехии.

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Граждане Украины могут продолжать подавать заявления на временную защиту в Чехии, если они имеют на это право, то есть проживали в своем государстве до 24 февраля 2022 года, а впоследствии покинули его в связи с российским вторжением. Условия и процедуры предоставления услуг приведены на Информационном портале МВД для иностранцев.

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Кому из украинцев не дадут временную защиту в Чехии?

Заявление может быть неприемлемым или защита может быть не предоставлена, в частности, если заявитель:

не относится к квалификационной группе,

не подает заявление лично,

уже получил временную или международную защиту в другом государстве-члене ЕС,

имеет другой статус проживания, исключающий предоставление временной защиты.

В некоторых случаях возможно исключение, например, из-за воссоединения семьи.

Другие причины отказа в защите могут включать:

обстоятельства, связанные с безопасностью или серьезными уголовными преступлениями,

угрозу государственной безопасности,

окончательный обвинительный приговор за особо тяжкое преступление,

предоставление ложной информации или сокрытие существенных фактов.

Подробная информация содержится в статье 9 Закона №221/2003 Сб.

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Особые требования для лиц, проходящих военную службу

Для заявлений, поданных с 5 августа 2026 года, особые требования также применяются к лицам с 18 до 60 лет, которые проходят военную службу в Украине. Они должны предоставить подтверждение своего статуса и военной службы в установленном порядке. Это условие распространяется на первые и повторные заявления, а также заявления для совместного проживания семьи. Детальнее см. раздел «Заявки».

Напомним, из-за действующих с 5 августа новых правил ЕС в Чехии начали массово отказывать мужчинам в возрасте с 23 до 60 лет в предоставлении временной защиты из-за отсутствия подтверждения выполнения воинской обязанности перед Украиной. Менее чем за неделю статус не получили десятки заявителей, которые не смогли предоставить военно-учетные документы или доказательства законного выезда.

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